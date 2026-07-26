El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que el Estado peruano destina más de S/ 220 millones por semestre académico al financiamiento de becarios que prolongan sus estudios debido a la repetición de cursos.

Según la entidad, esta situación incrementa la inversión pública destinada a cada beneficiario y reduce la posibilidad de otorgar nuevas becas a jóvenes con alto rendimiento académico y limitados recursos económicos.

El director ejecutivo de Pronabec, Enrique Chon Yamasato, señaló que esta realidad evidencia la necesidad de fortalecer el sistema de becas para asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos.

“Cada beca representa una inversión que realizamos todos los peruanos para formar el talento que el Perú necesita. Cuando un becario prolonga su permanencia en la educación superior por desaprobar cursos o por cambiarse de carrera, se incrementa el gasto público y se reducen las oportunidades para que otros jóvenes accedan a una beca”, afirmó.

Más de 6800 becarios repiten asignaturas

De acuerdo con información correspondiente a la matrícula 2026-I de 37 instituciones educativas privadas, Pronabec reportó que de 27 003 becarios, 5463 cursan una asignatura por segunda vez y 1363 la llevan por tercera vez.

La entidad explicó que cada semestre adicional representa un costo promedio de S/ 28 000 por estudiante en universidades privadas y de hasta S/ 9 000 en universidades públicas, considerando tanto los gastos académicos como la manutención financiada por el Estado.

En total, el monto destinado a cubrir estas repeticiones supera los S/ 220 millones, recursos con los que se habría podido financiar la formación profesional de aproximadamente 1300 nuevos becarios de pregrado.

En el caso de Beca 18, 5292 estudiantes cursan una asignatura por segunda vez y 1324 la repiten por tercera vez.

Pronabec plantea una reingeniería del sistema de becas

Como parte de una propuesta de nuevo reglamento, Pronabec impulsa una reingeniería que incorpora un modelo de acompañamiento integral para identificar oportunamente riesgos académicos, socioemocionales y de adaptación.

La iniciativa contempla brindar apoyo a los becarios que atraviesen situaciones excepcionales debidamente acreditadas, con el objetivo de favorecer la culminación de sus estudios dentro de los plazos previstos.

Asimismo, la propuesta prioriza carreras alineadas con la demanda laboral, fortalece la educación superior pública y promueve la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo productivo de las regiones.

“Nuestro objetivo no es restringir oportunidades, sino multiplicarlas. Si logramos que más becarios culminen sus estudios en los plazos previstos y con un alto rendimiento académico, podremos optimizar la inversión pública y ampliar las oportunidades para miles de jóvenes talentosos”, sostuvo Enrique Chon Yamasato.