Es un clamor. El Gobierno Regional (GORE) La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, viene realizando las gestiones que corresponden para conseguir el puente Baños Chimú, que lleva cerca de cinco meses inoperativo por colapso.

Mediante una nota de prensa, señalan que si bien es cierto es una carretera departamental que pertenece a La Libertad, ese puente fue ejecutado por Provias descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el 2022.

Apuntan que al producirse el daño del puente, se le comunicó a Provías para que tomen acciones, haciendo un levantamiento de información para la reposición del mismo.

El MTC, como responsable de esta reposición, a través de Provías, ha sacado a concurso, para elaboración del expediente de instalación hace seis meses, comprometiéndose a la gestión, pero lamentablemente el contratista ganador se ha retirado abandonando el proceso, lo cual ha retrasado la instalación.

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PROVISIONAL

El GORE La Libertad en coordinación con empresas mineras y la municipalidad, ha logrado que se acondicionen dos pases provisionales, lo cual favorece a la población; sin embargo, hay sectores de la población que desconocen. De todas maneras, los pases están operativos.

Desde el 3 de julio el expediente está en Administración y Abastecimiento de Provías, ya se han realizado las gestiones para su reactivación y van a empezar la convocatoria de acuerdo a ley, considerando la situación de emergencia.

Cabe indicar que el antiguo puente era el principal enlace entre el distrito de Sayapullo y otras localidades de la provincia andina de Gran Chimú. Permitía el tránsito de personas, productos agrícolas y actividad minera hacia la costa liberteña, por lo que su colapso ha dejado a la zona en una situación de vulnerabilidad que hoy se agrava por la proximidad de un nuevo periodo de lluvias y la amenaza de un eventual fenómeno El Niño.

Roberto Lezcano Guarniz, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Gran Chimú, cuestionó la demora de las autoridades para cumplir con la reposición del puente y recordó que la población ha realizado reiterados pedidos e incluso movilizaciones.

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