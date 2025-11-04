La Sociedad de Beneficencia de Sullana suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con las Damas Voluntarias del Puericultorio Pérez Araníbar de la Beneficencia de Lima, con la participación del Comité de Damas Capullanas, para realizar campañas de ayuda humanitaria en la provincia de Sullana.

El evento fue realizado en el Polideportivo del asentamiento Nueve de Octubre, donde funciona el Centro Alba que alberga a más de 40 adultos mayores.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el trabajo en favor de las poblaciones vulnerables de esta localidad con acciones de asistencia social, donaciones, campañas y programas de voluntariado, promoviendo la solidaridad y el compromiso entre ambas beneficencias.

El alcalde de Sullana, Marlem Mogollón celebró la firma de este convenio. Asimismo, estuvo el presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia de esta ciudad, Jaime Juárez Cossio, regidores y otras autoridades.