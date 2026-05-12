El Ministerio Público detuvo preliminarmente a diez personas investigadas por presuntamente integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de propiedades. Según la tesis fiscal, la red se apropiaba de inmuebles del Estado y de particulares mediante documentación adulterada y presuntos actos de corrupción dentro de entidades públicas.

La intervención se realizó a través de un megaoperativo simultáneo en distintos puntos de Lima, Ayacucho y La Libertad. Las diligencias estuvieron dirigidas a desarticular a esta presunta organización y recopilar nuevas evidencias sobre sus operaciones.

#LoÚltimo | Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada ejecuta la detención preliminar de 10 presuntos integrantes de una red dedicada a la usurpación de inmuebles del Estado, lavado de activos y falsificación de… pic.twitter.com/T4Q6kq8iFd — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 12, 2026

Así operaba la presunta red

De acuerdo con las investigaciones del Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, los investigados habrían tomado control de propiedades pertenecientes a congregaciones religiosas, herencias abandonadas, propietarios fallecidos y predios estatales con problemas registrales.

Para concretar estas operaciones, la presunta red habría infiltrado funcionarios en instituciones públicas. Entre las entidades involucradas en la investigación figuran el Archivo General de la Nación, la Sunarp, el Poder Judicial del Perú, notarías y empresas proveedoras de servicios.

La Fiscalía sostiene que los implicados habrían elaborado escrituras públicas, poderes y expedientes judiciales falsificados para aparentar legalidad en la transferencia de los inmuebles. El patrimonio obtenido de manera ilícita superaría los 25 millones de dólares, según las pesquisas.

Incautan predios durante intervención

En el operativo participaron 29 fiscales especializados junto con agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y personal de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos.

Durante las diligencias también se ejecutó la incautación de varios bienes. Entre ellos figura una galería comercial ubicada en el Cercado de Lima.

Las pesquisas comenzaron luego del asesinato del empresario Daniel Castillo en San Isidro y del docente Julio César Pacheco Pimentel en Ate durante 2024.

La Fiscalía detectó que en ambos crímenes se utilizó la misma arma de fuego. Ese hallazgo permitió vincular ambos casos con la presunta organización criminal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a más implicados y determinar el alcance total de esta red dedicada al tráfico ilegal de propiedades.