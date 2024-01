El general PNP José Zavala Chumbiauca, director de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, responderá hoy por su plan de operaciones contra las organizaciones criminales ante el Consejo Regional de La Libertad. El oficial recién mañana cumplirá un mes en el cargo, pero desde que asumió funciones, en la región se perpetraron 28 homicidios.

Los pedidos

La semana pasada, Zavala sorprendió a más de uno porque le pidió paciencia a la población, debido a que las organizaciones criminales que operan desde hace 30 años no serán desarticuladas en el corto plazo. En ese sentido, dejó entrever que se trata de un trabajo de largo aliento.

“No serán desbaratadas en una o dos semanas. Pedir paciencia a la población y sepan que la Policía está trabajando”, declaró.

Sin embargo, lo cierto es que las organizaciones que extorsionan, matan y ejecutan robos en este departamento no le dan tregua a la ciudadanía.

El presidente del Consejo Regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel , afirmó que es evidente que no se cuenta con un plan de seguridad ciudadana efectivo o de existir, definitivamente, no está dando resultados, porque la delincuencia ha sobrepasado el accionar de la PNP, indicó.

“Si no se trabaja de manera integral, no se va a solucionar esta problemática. Ya no podemos estar más con el engaña muchachos de declaratorias de emergencia sin recursos económicos. Eso no ha servido de nada. La PNP no puede solucionar de manera efectiva esto. Se necesita una intervención integral”, sostuvo.

Resultados

El general PNP Zavala Chumbiauca presidió la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), entre enero y octubre del año pasado. Tras ello fue enviado a la Dirección del Frente Policial de Ica, y luego recibió la Dirección de la III Macro Región Policial de La Libertad.

“La población ya no soporta más esta crisis desatada en la región por las organizaciones criminales. No puede ser posible que cada día que pasa asesinen a una persona en la región. Esperamos que el general Zavala nos exponga su plan y demuestre que su gestión conseguirá resultados, esa es la expectativa. Es difícil que la población tenga paciencia en medio de este escenario”, añadió la consejera Verónica Escobal.