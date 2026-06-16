Nuevos hallazgos arqueológicos en el complejo Castillo de Huarmey continúan ampliando el conocimiento sobre la cultura Wari y su relación con los animales dentro de sus prácticas rituales.

La investigación permitió identificar restos óseos de perros sin pelo peruanos asociados a contextos funerarios de hace más de 1.200 años, aportando nuevas evidencias sobre la importancia simbólica que esta raza habría tenido dentro de las creencias y ceremonias de la antigua civilización andina.

El trabajo forma parte de más de 14 años de investigaciones desarrolladas conjuntamente por Antamina y el proyecto arqueológico Castillo de Huarmey.

Más de 340 huesos y un cráneo momificado

Los investigadores identificaron más de 340 restos óseos correspondientes a cerca de veinte perros sin pelo peruanos.

Entre los hallazgos destaca un cráneo naturalmente momificado que conservaba fragmentos de piel y orejas, una condición poco común que brinda información relevante sobre las características físicas de estos animales en tiempos prehispánicos.

Asimismo, algunos de los restos presentaban rastros de cinabrio rojo, un mineral utilizado frecuentemente en rituales funerarios de los Andes antiguos.

Estos elementos fortalecen la hipótesis de que los perros habrían desempeñado una función ceremonial y espiritual dentro de la cosmovisión Wari.

Posibles guías hacia el más allá

Según los especialistas, los animales podrían haber acompañado a los difuntos durante los rituales funerarios y desempeñado el papel de guías simbólicos en el tránsito hacia la otra vida.

Debido a que la cultura Wari no desarrolló un sistema de escritura, los hallazgos arqueológicos constituyen una fuente fundamental para reconstruir aspectos de su organización social, creencias religiosas y vida cotidiana.

El equipo de investigación es liderado por Miłosz Giersz, quien destaca que este descubrimiento abre nuevas líneas de estudio sobre la presencia y el significado de los animales dentro de las prácticas ceremoniales de la costa central peruana.

Un hallazgo con repercusión internacional

Los avances científicos fueron recientemente difundidos por la revista National Geographic, otorgando una nueva proyección internacional a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes realizados en el Perú durante las últimas décadas.

La publicación vuelve a situar a Huarmey y al Castillo de Huarmey en el interés de la comunidad científica y del público internacional, resaltando el valor del patrimonio arqueológico peruano.

Patrimonio cultural e identidad

El perro sin pelo peruano es reconocido como patrimonio cultural de la nación y constituye una de las especies más representativas de la identidad peruana.

Para Antamina, la preservación y difusión de los hallazgos arqueológicos contribuye a fortalecer el vínculo de las comunidades con su historia y patrimonio, promoviendo el reconocimiento de la riqueza cultural de Huarmey y del país.

Los investigadores consideran que los descubrimientos permitirán comprender mejor la relación entre los pueblos prehispánicos y los animales, así como el papel que estos desempeñaban dentro de sus sistemas de creencias.