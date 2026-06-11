¿Qué ocurre con aquello que la ciudad decide ignorar? Esa es una de las preguntas que plantea “Perros (al final de la carretera)”, la nueva obra de Omar Leonardo que se estrena en el Club de Teatro de Lima.

A través de personajes que viven en los márgenes y cargan con historias de abandono, la puesta en escena, que se presenta hasta el 14 de junio, en el Club de Teatro de Lima, construye un retrato sensible de quienes buscan un lugar al que pertenecer. Con una mezcla de humor, ternura y crudeza, la obra invita al espectador a reflexionar sobre la invisibilidad, la memoria y el profundo deseo humano de ser recordado.

La obra nace de observar cómo muchas vidas terminan siendo invisibles dentro de la ciudad: personas en situación de calle, migrantes, trabajadores precarizados o incluso animales abandonados que aparecen muertos en las carreteras y son ignorados por todos.

La propuesta escénica busca construir una Lima emocional más que realista: una ciudad fría, ruidosa y fragmentada, donde los personajes sobreviven entre recuerdos y espacios vacíos. A través de un lenguaje poético y cotidiano, la obra mezcla humor, ternura y crudeza para hablar del abandono, la memoria y el deseo profundo de volver a ser vistos.

“Quise crear ‘Perros’ desde la necesidad de cuestionar y poner en la palestra a las personas en situación de calle, personajes que muchas veces existen frente a nosotros pero que aprendemos a ignorar. Sentía que bastaba un motor simple para comenzar a hablar de abandono, invisibilidad y del deseo humano de seguir siendo visto”, nos dice el dramaturgo y director de la obra Omar Leonardo.

Le interesaba construir personajes que no fueran tratados desde la lástima sino desde su humanidad, contradicciones y sentido del humor: “la obra también nace de preguntarme qué significa realmente ‘volver a casa’ cuando sientes que el mundo ya siguió sin ti”. Forma parte del elenco: Marisol Ramos, Ada Campos, Matías Ramírez, Diana Tito y Diego López.

El Club de Teatro de Lima impulsa Primer acto: volumen 1, una valiosa iniciativa diseñada para insertar profesionalmente a los egresados de su Programa de Formación Actoral en el circuito artístico real. A través de este proyecto, los jóvenes creadores tendrán la oportunidad de desempeñarse en diversos roles clave como la actuación, la dirección, la dramaturgia y la producción, permitiéndoles estrechar el vínculo entre las aulas y el ejercicio laboral técnico.

En un contexto donde la violencia cotidiana y la deshumanización se han normalizado, la obra propone detenerse a mirar aquello que normalmente evitamos. Más que hablar únicamente sobre marginalidad, “Perros…” reflexiona sobre la necesidad universal de ser recordados, escuchados y reconocidos.

Temporada: viernes 5 y 12 de junio a las 9:30 p.m./ sábado 6 y domingo 14 de junio a las 7:00 p.m. y sábado 13 en dos horarios: 7:00 p.m. y 9:30 p.m.

Lugar: Club de Teatro de Lima

Dirección: Av. 28 de julio 183 Miraflores

Entrada General: 30 soles

Entradas a la venta a través del whatsapp 964482965 o al link https://wa.link/j11f7f

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