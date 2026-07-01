Un accidente de tránsito cobró la vida de dos personas en el kilómetro 2 de la carretera Alberto Fujimori, en la provincia de Huaral, región Lima.

De acuerdo con la Policía Nacional, las víctimas eran un padre y su hijo, quienes fallecieron mientras viajaban en una camioneta de Seguridad Ciudadana del distrito de Atavillos Alto.

Según los testigos, la camioneta de la Municipalidad Distrital se dirigía hacia la capital de la provincia cuando impactó contra un cargador frontal. El violento choque provocó la muerte instantánea del padre y su hijo.

Hasta el lugar del accidente llegaron peritos de Criminalística y personal del Ministerio Público para efectuar las diligencias de ley y recopilar información que contribuya a determinar cómo ocurrió el siniestro.

Asimismo, familiares de las víctimas y el alcalde de Atavillos Alto se hicieron presentes en la zona del accidente. Las autoridades esperan que el burgomaestre esclarezca el uso que se le daba a la camioneta de Seguridad Ciudadana en la que viajaban el padre y su hijo.