Más de S/ 8.3 millones en maquinaria, combustible y materiales utilizados para actividades de minería ilegal fueron incautados y/o destruidos durante operativos ejecutados en la región Madre de Dios.
Las acciones fueron realizadas durante seis días por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional del Sur, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
Lee: Huancayo: Fiesta de Padre Eterno no tendrá masiva víspera en la Plaza Constitución
Intervenciones se realizaron en cuatro sectores
Los operativos helitransportados se desarrollaron en los sectores de Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, zonas afectadas por actividades de minería ilegal.
Durante las intervenciones, las fuerzas del orden incautaron excavadoras, balsas, motores, campamentos rústicos y diversos materiales empleados para la extracción ilegal de minerales.
Según el balance oficial, los bienes intervenidos están valorizados en S/ 8’379,726.
Lee aquí: Lluvias: ENFEN mantiene alerta por El Niño costero
Buscan afectar logística de minería ilegal
Las autoridades señalaron que estas acciones de interdicción buscan afectar la logística y los medios empleados por organizaciones vinculadas a la minería ilegal en Madre de Dios.
Las operaciones se realizaron con participación coordinada de las instituciones competentes en materia de seguridad y fiscalización ambiental.