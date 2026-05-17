Más de S/ 8.3 millones en maquinaria, combustible y materiales utilizados para actividades de minería ilegal fueron incautados y/o destruidos durante operativos ejecutados en la región Madre de Dios.

Las acciones fueron realizadas durante seis días por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional del Sur, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

#Urgente | Más de S/8.3 millones en maquinaria, combustible y material usado para minería ilegal fueron incautados y destruidos en los sectores Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, durante operaciones ejecutadas por el Comando Operacional del Sur…1/2 pic.twitter.com/3HkP8R7cd2 — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) May 16, 2026

Intervenciones se realizaron en cuatro sectores

Los operativos helitransportados se desarrollaron en los sectores de Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, zonas afectadas por actividades de minería ilegal.

Durante las intervenciones, las fuerzas del orden incautaron excavadoras, balsas, motores, campamentos rústicos y diversos materiales empleados para la extracción ilegal de minerales.

Según el balance oficial, los bienes intervenidos están valorizados en S/ 8’379,726.

Buscan afectar logística de minería ilegal

Las autoridades señalaron que estas acciones de interdicción buscan afectar la logística y los medios empleados por organizaciones vinculadas a la minería ilegal en Madre de Dios.

Las operaciones se realizaron con participación coordinada de las instituciones competentes en materia de seguridad y fiscalización ambiental.