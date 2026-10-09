En la primera semana de octubre, los incendios forestales en Perú causaron la muerte de seis personas y continúan activos en al menos cinco regiones. Así lo informaron el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-Indeci) y las Oficinas Regionales de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con sus reportes oficiales.

De las seis personas fallecidas, cinco perdieron la vida en Cusco y una en Puno. La propagación de los incendios se ha visto favorecida por las condiciones meteorológicas adversas, entre ellas la intensa radiación solar, las altas temperaturas y los fuertes vientos registrados en zonas altoandinas y selváticas. Estos factores han contribuido a que el fuego avance rápidamente sobre pastizales, bosques nativos y terrenos agrícolas.

La Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad del Cusco confirmó las muertes ocurridas en esa región. Entre las víctimas se encuentran tres adultos mayores, cuyos cuerpos fueron hallados en los distritos de Yanatile, en la provincia de Calca; Colquepata, en Paucartambo; y Yanahuara, en Urubamba.

Además, dos hermanos de 11 y 18 años fallecieron a causa de las quemaduras que sufrieron durante el incendio registrado en el distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo.

Por otro lado, el COEN-Indeci reportó que Felipe Cjuno Medina, de 82 años, murió el pasado 3 de octubre en el distrito de Macari, ubicado en la provincia de Melgar, región Puno.

Según el reporte, el adulto mayor cayó cuando intentaba solicitar ayuda durante la emergencia. Aunque fue trasladado con vida al centro de salud de la localidad, donde recibió atención por un traumatismo encéfalo craneano y quemaduras de primer grado, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

También, los reportes oficiales de Puno registraron personas con quemaduras de segundo grado en el distrito de Pichacani, además de otros pobladores afectados que recibieron atención médica en distintas zonas de la región.

Al cierre del jueves 8 de octubre, el COEN-Indeci mantenía el seguimiento de las labores de control y extinción de incendios forestales en Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín y Puno, donde aún se reportaban focos activos.

En Cusco, el COEN-Indeci reportó dos nuevos incendios forestales durante la mañana del jueves, en los distritos de Oropesa y Yanatile. Estos se suman a los focos que permanecen activos en el sector de Laccaya, en Velille, provincia de Chumbivilcas, y en la comunidad de Huiscachani, distrito de Marangani, provincia de Canchis.

🔥 Cusco: esta mañana iniciaron 2 #IncendiosForestales en los distritos #Oropesa y #Yanatile. Gobiernos locales coordinan las labores de control y extinción del fuego y ejecutan la #EDAN. Eventos se encuentran activos y, al momento, no se reportan daños a la vida y salud de las personas. — COEN - INDECI (@COENPeru) October 8, 2026

En Apurímac, el COEN-Indeci reportó incendios forestales activos en la comunidad de Layme, distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, en una ladera de difícil acceso. También se registraron siniestros en el distrito de San Pedro de Cachora, provincia de Abancay.

En Mara, distrito de la provincia de Cotabambas, las brigadas de emergencia y el personal de serenazgo tuvieron que retirarse temporalmente ante la intensidad de los fuertes vientos registrados en el sector.

En Ayacucho, continúa activo un incendio forestal en el distrito de Santiago de Lucanamarca, provincia de Huanca Sancos. En cambio, los siniestros reportados en Quinua y Huamanguilla fueron extinguidos gracias a la intervención de los pobladores y al descenso de las temperaturas.

En Junín, un avión de la Fuerza Aérea del Perú, equipado con un sistema contra incendios, realizó descargas de agua para controlar las llamas en la comunidad nativa de Tsyapo, ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, según informó el COEN-Indeci.

En Puno, las brigadas mantienen las labores para extinguir el incendio forestal en el sector Aurincota, distrito de Huacullani, provincia de Chucuito. En tanto, los focos registrados en las zonas cercanas de Yorocco y Collarijo ya fueron controlados, de acuerdo con el reporte del COEN-Indeci.

Edwin Mancilla Ucañani, funcionario de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad del Cusco, advirtió a la Agencia Andina que los incendios avanzan a velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora y podrían desplazarse aún más rápido. El especialista calificó el panorama como complicado.