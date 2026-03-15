El Instituto Nacional de Defensa Civil alertó que 865 distritos de la sierra peruana se encuentran en riesgo de ser afectados por deslizamientos, huaicos u otros movimientos en masa debido a las lluvias pronosticadas para los próximos días.

El escenario de riesgo fue elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres a partir del aviso meteorológico N.º 087 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

Según el pronóstico, se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad entre el domingo 15 y el lunes 16 de marzo en diversas zonas de la región andina.

Regiones con mayor riesgo

El informe señala que Cajamarca es el departamento con más distritos en riesgo muy alto, con 93 jurisdicciones, seguido de:

Áncash: 75 distritos

75 distritos La Libertad: 51

51 Huancavelica: 48

48 Apurímac: 43

43 Huánuco: 41

41 Ayacucho: 40

40 Cusco: 35

35 Puno: 18

18 Junín: 14

14 Pasco: 13

13 Piura: 12

12 Lima: 11

11 Lambayeque: 3

Además, 368 distritos adicionales de estas regiones —con excepción de Lambayeque— se encuentran en riesgo alto.

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Recomendaciones del Indeci

Ante esta situación, el Indeci exhortó a los gobiernos regionales y locales a tomar medidas preventivas para reducir posibles daños.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas .

. Dirigir a la población hacia zonas seguras alejadas de ríos y quebradas .

. Comprobar la operatividad de centros de salud, bomberos y comisarías.

Asimismo, se recomendó a la población:

Reforzar los techos de las viviendas .

. Implementar sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes.

con silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes. Coordinar acciones preventivas con las autoridades locales.

Monitoreo de la emergencia

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, dependiente del Indeci, se mantiene en monitoreo permanente de las regiones en alerta y coordina con las autoridades locales para responder ante posibles emergencias generadas por las lluvias.