El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) anunció la realización del tercer simulacro nacional, programado para el lunes 13 de octubre a las 8:00 p. m.

Durante la jornada, se activarán sirenas, alarmas en teléfonos móviles, mensajes de texto y otros sistemas de alerta. INDECI exhortó a la población a participar de manera activa, replicando acciones de evacuación y protección como si se tratara de una emergencia real.

El ejercicio será multipeligro. En 18 departamentos y el Callao se simularán sismos y, en las zonas costeras, tsunamis. En lugares como Yungay, Huaraz y Huaral se ensayarán medidas frente a aluviones y deslizamientos, mientras que en regiones como Huánuco, Loreto, Pasco, Madre de Dios y Cajamarca se recrearán escenarios de lluvias intensas, inundaciones y huaicos.

INDECI recordó la importancia de practicar con la mochila de emergencia, que debe contener artículos básicos para las primeras 24 horas, y con una caja de reserva para los días posteriores.