El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizará este 30 de junio su quinto remate público del año, en el que pondrá en subasta 33 inmuebles ubicados en las regiones de Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco.

Los bienes fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.

Casas y terrenos desde S/ 27.407

Entre los inmuebles que serán subastados figura una casa con un precio base de S/ 27.407,42, así como terrenos cuyos precios iniciales parten desde S/ 59.914,52.

Los interesados pueden revisar el catálogo completo de los bienes disponibles antes del remate.

¿Cuándo y dónde será el remate?

La subasta se realizará desde las 8:45 a. m. en la sede central del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire 384, distrito de San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá.

La institución recomendó a los participantes acudir con anticipación para cumplir con los requisitos establecidos y facilitar el desarrollo del proceso.

Requisitos para participar

Los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Presentarse al menos 20 minutos antes del inicio del remate.

del inicio del remate. Portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente .

. Acreditar un monto equivalente, como mínimo, al 10 % del valor de tasación del inmueble que desean adquirir, mediante efectivo o cheque de gerencia emitido a nombre del Indecopi.

del inmueble que desean adquirir, mediante efectivo o cheque de gerencia emitido a nombre del Indecopi. Quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Canales de información

Para resolver consultas, los interesados podrán comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al teléfono 985 646 910 o escribir a los correos electrónicos mrociolara01@gmail.com y ejecucion@indecopi.gob.pe.

Indecopi recordó que estos procesos forman parte de las acciones de ejecución coactiva aplicadas a quienes incumplen el pago de sanciones administrativas relacionadas con la protección al consumidor y la propiedad intelectual.