La región Moquegua iniciará un paro regional indefinido desde las 00:00 horas del martes 30 de junio, en rechazo al proyecto de ley N.° 11658-2024-PE, aprobado recientemente por el Congreso de la República.

La decisión fue adoptada durante una reunión del Comité de Comando de Lucha por la Defensa del Territorio de Moquegua, integrado por representantes de organizaciones sociales, gremios e instituciones de la región.

Organizaciones piden observar la ley

De acuerdo con el acta de la reunión, el paro tendrá carácter pacífico y busca solicitar al presidente José María Balcázar que observe el proyecto de ley, al considerar que afectaría los límites territoriales de Moquegua, particularmente en el sector de Quebrada Honda, ubicado en el distrito de Torata.

Los dirigentes también exhortaron a las autoridades regionales y locales a respaldar el pedido de la población y mantener una posición firme frente al conflicto territorial.

Asimismo, plantearon evaluar nuevas medidas de protesta, entre ellas una movilización hacia Lima, una huelga de hambre o acciones de protesta frente al Congreso de la República.

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Convocan a instituciones y ciudadanía

El comité convocó a instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, transportistas, comerciantes, colegios profesionales, estudiantes y ciudadanos a sumarse al paro de manera organizada.

Según el documento, la protesta deberá desarrollarse respetando el orden público y los derechos fundamentales de la población.

Origen del conflicto

El pasado 23 de junio, el Congreso aprobó el proyecto de Ley N.° 11658-2024-PE, que plantea el saneamiento de los tramos limítrofes de la provincia de Jorge Basadre y algunos de sus distritos, en el departamento de Tacna.

Desde Moquegua, diversas autoridades y organizaciones sostienen que la iniciativa afecta parte de su territorio histórico.

En tanto, desde el Congreso se indicó que la norma busca precisar las colindancias internas para mejorar la organización territorial y facilitar la ejecución de inversiones públicas en sectores donde existen dificultades derivadas de la falta de delimitación técnica.

Continúa la controversia entre Moquegua y Tacna

La aprobación de la iniciativa ha generado bloqueos de carreteras y el anuncio del paro regional indefinido.

Mientras representantes de Moquegua consideran que la propuesta vulnera sus límites territoriales, sectores de Tacna sostienen que el proyecto corresponde únicamente a un proceso de saneamiento interno y que no modifica los límites con regiones vecinas.