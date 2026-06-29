La semana pasada un grave suceso conmocionó a la ciudadanía trujillana, pues se puso en evidencia el abuso y la crueldad a la que se puede llegar respecto a casos de violencia doméstica. Un hombre no solo golpeó e insultó a su pareja de 45 años de edad, también la amarró con alambre de los pies y las manos para obligarla a pagar una supuesta deuda económica.

Sin embargo, este tipo de casos de violencia no son aislados. De acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan, de enero a mayo de 2026 se han atendido en la región La Libertad un total de 3,636 agresiones físicas, psicológicas o sexuales.

ALARMANTE

Esto significa, según lo precisado por Warmi Ñan, que son 35 casos de violencia al día que se atienden en la región.

Estas cifras también ubican a La Libertad en el cuarto lugar en el ranking de personas afectadas por hechos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Solo es superada por Lima (tiene 20,110 casos), Arequipa (6,757) y Cusco (4,591).

Ahora bien, según se detalla en el boletín estadístico de Warmi Ñan, las características de las víctimas de violencia en la región La Libertad registradas hasta el mes de abril son las siguientes: el 81.9% son mujeres (2,296) y el 18.1% varones (507).

En el rango de edades de las víctimas, durante los cuatro primeros meses del año, se precisa que el 41.1% (1,152) tienen de 0 a 17 años, el 54.7% (1,532) de 18 a 59 años y el 4.2% (119) son personas de más de 60 años.

ZONAS VIOLENTAS

El boletín también señala que hasta abril, de las doce provincias de La Libertad, Trujillo es la que reportó más casos de violencia contra las mujeres y miembros de la familia, con 1,587 denuncias.

De ahí se desglosa que Trujillo distrito es donde más casos de violencia se han atendido, con 421. De este número, 350 víctimas fueron mujeres y 71 hombres.

Le sigue el distrito de El Porvenir, con 411 casos. Después están: Florencia de Mora (179), La Esperanza (144) y Laredo (119).

Asimismo, en provincias como Pacasmayo se reportaron 269 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Continúan: Virú (263), Ascope (221), Sánchez Carrión (128), Chepén (81), Pataz (51), Gran Chimú, (45), Bolívar (21), Julcán (35) y Santiago de Chuco (26).

DOLOR

Lamentablemente, las estadísticas de Warmi Ñan también comprenden el reporte de dos casos de feminicidio. Estos crímenes ocurrieron en la provincia de Ascope. También se registraron tres tentativas de este grave delito en las jurisdicciones de Santiago de Chuco, Virú y Sánchez Carrión.

Asimismo, cinco mujeres que se encontraban en riesgo de feminicidio fueron albergadas en un Hogar de Refugio Temporal (HRT). Ocho menores de edad, hijos e hijas de las víctimas también fueron internados en estos lugares de protección.

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