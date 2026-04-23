El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que realizará el remate público de 59 bienes inmuebles este viernes 24 de abril, como parte de procesos de ejecución por deudas derivadas del incumplimiento de multas administrativas.

Los inmuebles que serán subastados incluyen departamentos, locales comerciales y terrenos ubicados en las regiones de Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco.

Según informó la institución, estos bienes fueron embargados a personas naturales y jurídicas que no cumplieron con el pago de sanciones impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.

Lugar y hora del remate público

El remate se realizará desde las 8:50 a. m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en la avenida Del Aire N.° 384, distrito de San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá.

Entre los inmuebles que serán subastados figura una casa en la región Cusco con un precio base de S/ 66 360.67, así como una oficina en el Callao cuyo valor inicial parte desde S/ 90 790.05.

Los interesados pueden revisar el catálogo completo de los bienes a subastar en el siguiente enlace oficial:🔗 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9836901/8037743-aviso-de-remate-24-04-2026%282%29.pdf?v=1776717719

Requisitos para participar en el remate

Las personas interesadas en participar como postores deberán presentarse al menos 20 minutos antes del inicio del evento con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Asimismo, deberán acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del inmueble que deseen adquirir. Este monto podrá entregarse en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.

En caso de participar en representación de una persona natural o jurídica, será obligatorio presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Canales de consulta para los interesados

Para consultas adicionales sobre el remate, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla, encargada del proceso.

Los canales habilitados para consultas son: