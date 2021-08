La congresista de Juntos por el Perú Isabel Cortez agradeció a Evo Morales, expresidente de Bolivia, por venir al Perú luego de haber apoyado al presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, cuando estaba en campaña presidencial con Perú Libre.

“Me dirijo a usted, por intermedio suyo, (para) agradecer a Evo Morales, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y las organizaciones sociales del país hermano, por la visita a nuestro país, asimismo reconocer incansable la lucha”, dijo la parlamentaria esta tarde.

Para Cortez, la moción que se presentó para declarar persona no grata al exmandatario del país vecino era algo irracional y que no tenía justificación, por lo que mandó una carta al embajador boliviano.

“Como congresista de la República del perú adjunto un saludo combativo de los sindicatos de todo el país”, finalizó la legisladora.

Como se recuerda, el pleno del Congreso de la República rechazó este jueves la moción de orden del día que planteaba declarar persona no grata al expresidente de Bolivia Evo Morales.

La sesión del pleno del Parlamento rechazó con 45 votos a favor, 62 en contra y 12 abstenciones moción propuesta por la congresista Norma Yarrow (Avanza País).

La congresista justificó su presentación por “la injerencia política” que ha tenido el exmandatario boliviano en en Perú durante la campaña electoral y una vez que Pedro Castillo asumió el Gobierno.

“Si no no oponemos a la presencia de un expresidente extranjero como Evo Morales en el Perú asesorando al presidente, que después no nos sorprenda la presencia de Nicolás Maduro”, manifestó la legisladora.

