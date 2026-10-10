El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyeron el procesamiento de la totalidad de las actas electorales observadas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El anuncio fue realizado este viernes 9 de octubre, a las 7.02 p. m., por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo.

En total, los JEE evaluaron 6.964 actas observadas, de las cuales 421 fueron derivadas a recuento de votos. Asimismo, otras 70 fueron registradas como siniestradas o extraviadas.

Hasta el mediodía de hoy viernes 9 de octubre habían 6930 actas observadas registradas en el panel digital que el JNE ha habilitado como parte de su política de transparencia en las #ERM2026, informó Jorge Valdivia, vocero de la institución. 🧐https://t.co/IP4VpoEhpV https://t.co/ewm67K3CKL — JNE Perú (@JNE_Peru) October 9, 2026





¿Qué ocurre con las actas electorales observadas?

El procedimiento comienza cuando las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) remiten las actas observadas a los JEE junto con un informe que detalla las incidencias identificadas. Cada jurado revisa el documento cuestionado y lo contrasta con la copia correspondiente antes de emitir una resolución.

Las decisiones de los JEE pueden ser apeladas ante el Pleno del JNE dentro de los tres días calendario siguientes a la publicación de la resolución. En esos casos, la máxima instancia electoral evalúa el acta durante una audiencia pública y emite un pronunciamiento definitivo.

Una vez resueltas las observaciones, las actas son devueltas a las ODPE para que se incorporen al cómputo oficial de los resultados electorales. Este procedimiento permite determinar cómo deben contabilizarse los votos consignados en los documentos cuestionados.

¿Cuántas autoridades se elegirán en las ERM 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 permitirán elegir a un total de 13.148 autoridades en todo el país. Entre los cargos en disputa figuran 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales.

El proceso electoral comprende la elección de autoridades de los gobiernos regionales y municipales, cuyos resultados se consolidarán conforme avance la resolución de las actas y su incorporación al cómputo oficial.