El estudiante peruano Carlos Guillén Condori, natural de Juliaca, región Puno, obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Física 2026, desarrollada del 25 de septiembre al 2 de octubre en la ciudad de João Pessoa, Brasil.

La competencia reunió a 59 estudiantes de 16 países de Iberoamérica, entre ellos Brasil, Portugal, España, México, Uruguay y Cuba. Los participantes afrontaron evaluaciones teóricas y experimentales para demostrar sus conocimientos de física.

El joven del colegio Saco Oliveros, destacó entre los competidores internacionales y consiguió una nueva medalla para el Perú.

De la plata mundial en Química al oro iberoamericano en Física

El logro de Carlos Guillén adquiere especial relevancia porque consiguió resultados destacados en dos disciplinas científicas diferentes durante 2026.

En julio obtuvo la medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Química, una competencia que reúne a estudiantes de distintos países para resolver problemas especializados de esta ciencia.

Menos de tres meses después, sumó el oro de la Olimpiada Iberoamericana de Física, consolidando una trayectoria que incluye reconocimientos internacionales en ambas especialidades.

El estudiante también obtuvo una medalla de bronce en la Olimpiada Mundial de Física KAI (KAIPhO 2026), realizada en Rusia, y un Diploma de Tercer Grado en Teoría y Modelado durante la Olimpiada Científica Internacional de Física 2025 (ISPhO), desarrollada en Khanty-Mansiysk.

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Estudiante puneño ganó cuatro medallas de oro consecutivas en Química

En el ámbito nacional, Carlos Guillén Condori también ha obtenido resultados destacados en competencias académicas.

El joven consiguió cuatro medallas de oro consecutivas en la Olimpiada Peruana de Química (OPQ), organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), resultado que le permitió convertirse en tetracampeón de ese certamen.

Además, cuando cursaba tercero de secundaria, alcanzó el primer puesto en el cómputo general de un examen simulacro de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno.

Estos antecedentes forman parte de su preparación académica en las áreas de física y química, en las que ha participado tanto en competencias nacionales como internacionales.

Perú obtiene cuatro medallas y alcanza el segundo lugar por países

La participación peruana en la Olimpiada Iberoamericana de Física 2026 también dejó tres medallas de plata.

Los estudiantes reconocidos fueron Johan Servan Munguía y Nicolás Velásquez Llacsa, vinculados al colegio Saco Oliveros, y Sergio Aponte Chácara, del colegio Prolog.

Con una medalla de oro y tres de plata, la delegación peruana alcanzó el segundo lugar de la clasificación por países, detrás de Brasil, según la información proporcionada sobre los resultados del certamen.

Los cuatro estudiantes estuvieron acompañados por Orlando Ramírez y Juan Suazo, representantes de la Sociedad Peruana de Docentes de Física, quienes asumieron la dirección técnica del equipo nacional.

Carlos Guillén se prepara para otra olimpiada internacional en Brasil

Después de conseguir la medalla de oro en Física, Carlos Guillén continúa su preparación para participar en la Olimpiada Iberoamericana de Química, programada del 13 al 19 de octubre de 2026 en Brasil.

Esta nueva competencia representará otra oportunidad para medir sus conocimientos frente a estudiantes de otros países, esta vez en la disciplina de Química, en la que ya obtuvo una medalla mundial de plata.

Paralelamente, el joven puneño postula a la Beca Cometa, iniciativa mediante la cual busca acceder a estudios universitarios en Estados Unidos.

Su trayectoria reúne reconocimientos en dos áreas de las ciencias y se suma a los resultados obtenidos por estudiantes peruanos en olimpiadas académicas internacionales.