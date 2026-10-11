El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 707 distritos de 17 regiones del país, ante el peligro inminente de déficit hídrico durante el período de lluvias 2026-2027.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 140-2026-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La declaratoria tiene como finalidad permitir la ejecución de acciones inmediatas para reducir el riesgo asociado a la escasez de agua, así como implementar medidas de respuesta y rehabilitación cuando corresponda.

¿Qué regiones están comprendidas en el estado de emergencia?

La disposición alcanza a distritos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

En total, son 707 distritos comprendidos en la declaratoria, aunque la medida no necesariamente abarca la totalidad de los distritos de cada departamento.

El decreto responde a un escenario de peligro inminente por déficit hídrico durante la temporada de lluvias 2026-2027.

Esto significa que la declaratoria busca anticipar y reducir riesgos. No implica que los 707 distritos hayan registrado ya una interrupción del suministro de agua o una sequía de igual intensidad.

¿Qué medidas se ejecutarán durante los 60 días de emergencia?

Según la norma, la declaratoria permitirá desarrollar medidas excepcionales, inmediatas y necesarias para reducir el nivel de riesgo identificado.

También contempla acciones de respuesta y rehabilitación que correspondan a las necesidades de las localidades comprendidas.

Las intervenciones deberán estar directamente relacionadas con el peligro que motivó el estado de emergencia.

El decreto precisa que las acciones podrán modificarse durante su ejecución, siempre que los cambios respondan a las necesidades detectadas y estén sustentados en estudios técnicos de las entidades competentes.

Indeci coordinará las intervenciones en las zonas declaradas en emergencia

Los gobiernos regionales y locales comprendidos en la medida serán responsables de ejecutar las acciones que correspondan en sus jurisdicciones.

Estas intervenciones contarán con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Asimismo, participarán los ministerios involucrados y otras instituciones públicas y privadas, de acuerdo con sus competencias.

La disposición establece que las medidas deberán guardar una relación directa de causalidad con el evento que dio origen a la declaratoria.

De esta manera, las acciones excepcionales deberán orientarse específicamente a la reducción del riesgo por déficit hídrico y a las necesidades de respuesta y rehabilitación derivadas de esa situación.

¿Qué significa el estado de emergencia por déficit hídrico?

El déficit hídrico se produce cuando la disponibilidad de agua resulta insuficiente frente a las necesidades de un territorio durante un período determinado.

Esta situación puede afectar distintas actividades, entre ellas el abastecimiento de agua para consumo humano, la agricultura y la ganadería, dependiendo de las condiciones de cada localidad.

En este caso, el Gobierno declaró la emergencia por peligro inminente, una figura que permite adoptar medidas anticipadas frente a riesgos identificados técnicamente.

Por tanto, la declaratoria no equivale a anunciar cortes generalizados de agua ni restricciones automáticas para la población.

Las medidas concretas que se apliquen en cada distrito deberán ser determinadas por las autoridades competentes, conforme a la evaluación de sus necesidades.

¿Hasta cuándo estará vigente la declaratoria?

El estado de emergencia tendrá una duración de 60 días calendario, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 140-2026-PCM.

El cómputo exacto de su vigencia debe verificarse en el artículo correspondiente de la norma publicada en El Peruano.

Durante ese período, las autoridades regionales y locales deberán desarrollar las intervenciones necesarias bajo la coordinación técnica del Indeci.

La norma no detalla, en el texto proporcionado, montos presupuestales específicos ni un cronograma individual de obras o acciones para cada uno de los 707 distritos.