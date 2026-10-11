El Ejército del Perú desplegó personal militar para combatir los incendios forestales registrados en distintos sectores de la provincia de Huanta, región Ayacucho, donde las llamas afectan pastizales, plantaciones de eucalipto, vegetación nativa y terrenos agrícolas.

Una de las emergencias fue reportada el sábado 10 de octubre en el sector de Huaysuy, ubicado en la localidad de San José de Secce, distrito de Santillana. Ante esta situación, efectivos de la 2.ª Brigada de Infantería, mediante el Batallón Contraterrorista (BCT) Los Cabitos N.° 51, acudieron a la zona para apoyar las labores de extinción.

De acuerdo con la información difundida por el Ejército y recogida por la Agencia Andina, el incendio se habría originado durante la quema de terrenos agrícolas, práctica que presuntamente se salió de control y permitió la propagación del fuego hacia zonas de vegetación.

Hasta el reporte del 11 de octubre, no se habían comunicado víctimas humanas en el incendio de Huaysuy. Sin embargo, las llamas afectaban pastizales, plantaciones de eucalipto y plantas nativas.

Militares y voluntarios trabajan para controlar las llamas en Santillana

El Ejército informó que sus efectivos realizan trabajos coordinados con la Plataforma de Defensa Civil, brigadas de apoyo y voluntarios para controlar el incendio forestal y evitar su propagación.

Las acciones incluyen labores directas para sofocar las llamas en los sectores afectados, donde la vegetación seca y las áreas de cultivo forman parte de los terrenos comprometidos por la emergencia.

Asimismo, integrantes del BCT Los Cabitos N.° 51 brindaron apoyo ante otro incendio forestal registrado en el sector de Qellhuapampa, perteneciente a la comunidad de Huamanccacca.

Este último siniestro, cuyo foco se ubicó en la zona de Huancayooc, se prolongó durante tres días, según la información proporcionada por las autoridades militares.

Incendio en Luricocha se extendió de Huatuscalle a Santa Rosa de Ocana

Otra emergencia forestal fue reportada en el distrito de Luricocha, donde un incendio iniciado en la comunidad de Huatuscalle avanzó hacia la jurisdicción de Santa Rosa de Ocana.

La Municipalidad Distrital de Luricocha informó que personal de Serenazgo, funcionarios municipales, vecinos voluntarios, bomberos de la Compañía La Esmeralda N.° 220 de Huanta y miembros del Ejército del Perú participan en las labores para controlar el fuego.

Según el reporte municipal, el incendio se habría iniciado cuando un poblador quemaba malezas y restos agrícolas dentro de su terreno. Las llamas se habrían extendido hacia áreas con pastizales, ichu, vegetación silvestre y cultivos.

La municipalidad expresó su preocupación por la continuidad de las quemas agrícolas pese a las emergencias registradas en los últimos días en la provincia de Huanta.

Quema de terrenos agrícolas puede generar sanciones penales

Las autoridades de Luricocha recordaron que las quemas de vegetación y restos agrícolas pueden provocar incendios de mayor magnitud, poniendo en riesgo a las comunidades y al personal que participa en las labores de emergencia.

En ese contexto, la municipalidad advirtió que la normativa peruana contempla multas que, según la infracción y su gravedad, pueden alcanzar las 5.000 unidades impositivas tributarias (UIT).

Asimismo, el artículo 310 del Código Penal peruano establece penas de cuatro a seis años de prisión para quienes, sin la autorización correspondiente, destruyan, quemen, dañen o talen bosques u otras formaciones boscosas, naturales o plantadas. La aplicación de esta disposición depende de las circunstancias de cada caso.