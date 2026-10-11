El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) tiene identificadas 2.186 zonas críticas por peligros geológicos en el territorio peruano, donde podrían producirse deslizamientos, huaicos e inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

Según la información difundida por Canal N a partir del aplicativo institucional Perú en Alerta, un total de 119.342 personas figura en situación de vulnerabilidad ante la posible activación de áreas expuestas a estos fenómenos naturales. La cifra corresponde a la población potencialmente afectada contemplada en el reporte, no a personas que ya hayan sufrido daños.

El registro adquiere relevancia luego de los recientes aluviones ocurridos en Santiago de Chile, que motivaron la atención sobre los sectores del Perú donde las precipitaciones podrían desencadenar emergencias similares.

El Ingemmet confirmó anteriormente que mantiene un inventario nacional de 2.186 zonas críticas y más de 36.000 peligros geológicos. Estos registros sirven como herramientas técnicas para identificar sectores vulnerables y orientar las medidas preventivas de las autoridades.

Lima concentra 362 zonas críticas, varias cerca de la Carretera Central

La región Lima registra 362 zonas críticas, según los datos del aplicativo Perú en Alerta. Una parte importante de estos puntos se encuentra en distritos próximos a la Carretera Central, donde existen sectores expuestos a deslizamientos y activación de quebradas.

La Carretera Central constituye una infraestructura vial importante para la conexión entre Lima y el centro del país, por lo que los procesos geológicos en sus alrededores representan una preocupación para la seguridad de los pobladores y el tránsito vehicular.

Según información difundida por Canal N, Lima Metropolitana contabiliza 147 zonas críticas, entre ellas 32 en Lurigancho-Chosica, 12 en Chaclacayo y ocho en San Juan de Lurigancho.

Los mapas elaborados por el Ingemmet permiten ubicar áreas donde se requiere evaluar medidas preventivas, como el mantenimiento de cauces, la protección de márgenes de ríos y la reducción de la exposición de viviendas ubicadas en zonas vulnerables.

Tumbes, Piura y Lambayeque reúnen 205 puntos de riesgo

En el norte del país, Tumbes, Piura y Lambayeque registran conjuntamente 205 zonas críticas identificadas por el Ingemmet, de acuerdo con los datos difundidos sobre la plataforma Perú en Alerta.

Estos sectores presentan exposición a peligros como inundaciones, deslizamientos y huaicos, especialmente cuando las lluvias intensas producen aumentos repentinos en los caudales de los ríos o la activación de quebradas.

El calentamiento de la superficie del mar asociado a las condiciones de El Niño constituye uno de los factores meteorológicos que requiere seguimiento en el norte peruano. Sin embargo, la identificación de una zona crítica no significa que necesariamente ocurrirá un desastre.

El organismo técnico pone a disposición de los gobiernos regionales y municipales información georreferenciada para localizar puntos vulnerables y establecer prioridades de intervención.

¿Cómo funciona Perú en Alerta del Ingemmet?

Perú en Alerta es una herramienta de consulta de información sobre peligros geológicos que facilita la identificación de sectores donde podrían producirse movimientos en masa y otros procesos capaces de afectar a la población.

Los registros consideran características del terreno, condiciones geológicas y antecedentes de eventos que permiten reconocer áreas que requieren atención preventiva.

En agosto de 2026, el Ingemmet informó que desplegó siete brigadas de especialistas para evaluar zonas críticas ante El Niño 2026-2027. Los equipos realizaron trabajos en Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash y Lima provincias.

La información técnica puede ser utilizada por las autoridades responsables de la gestión del riesgo de desastres para evaluar intervenciones y preparar acciones frente a temporadas de lluvias.

Los ciudadanos también pueden consultar el mapa de zonas críticas del Ingemmet para conocer los sectores identificados por el organismo.

¿Qué medidas pueden reducir el riesgo de huaicos e inundaciones?

La identificación de zonas críticas permite reconocer dónde se necesitan evaluaciones especializadas y acciones para disminuir la exposición de viviendas, vías y servicios básicos a los peligros geológicos.

Entre las medidas preventivas que pueden evaluar los gobiernos locales se encuentran la limpieza y conservación de cauces, el control de ocupaciones en áreas peligrosas, la señalización de rutas de evacuación y la preparación de planes de emergencia.

Es importante distinguir entre una zona crítica identificada por sus características geológicas y una alerta meteorológica vigente. La primera señala un peligro potencial, mientras que la segunda informa sobre condiciones atmosféricas previstas para un periodo determinado.