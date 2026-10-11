El papa León XIV saludó este domingo a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, quienes participaron en una procesión con la imagen del Cristo de Pachacamilla en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Durante el rezo del Ángelus, el pontífice dirigió unas palabras a los devotos que llevaron el anda del Señor de los Milagros, una de las principales expresiones de la tradición religiosa peruana.

El encuentro se produjo poco antes de que León XIV anunciara públicamente que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre el Señor de los Milagros?

Ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro, el Santo Padre reconoció la presencia de la hermandad y de quienes participaron en la procesión.

“Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado”, expresó León XIV.

La procesión llevó hasta el Vaticano la imagen del Cristo Moreno, cuya devoción tiene una presencia destacada en el Perú, especialmente durante octubre.

La participación de la hermandad permitió que esta manifestación religiosa peruana estuviera presente en la plaza de San Pedro durante la jornada dominical.

León XIV agradece oraciones por su próxima visita al Perú

Luego de saludar a los integrantes de la hermandad, el pontífice agradeció las oraciones de los fieles por su próximo viaje pastoral al territorio peruano.

“Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”, manifestó el papa durante el Ángelus.

La declaración se produjo en medio de la expectativa por la gira sudamericana que el pontífice tiene prevista para noviembre.

Según la agenda difundida, León XIV contempla visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

El material publicado no informa cambios ni una cancelación de la visita a raíz del anuncio médico.

Papa León XIV anuncia operación por nódulo pulmonar

Durante la misma jornada, León XIV comunicó que sus médicos detectaron un nódulo en uno de sus pulmones durante controles recientes.

El pontífice explicó que el hallazgo se produjo en una fase “muy inicial” y que el nódulo está bien localizado.

Tras la evaluación médica, los especialistas recomendaron realizar una intervención quirúrgica para retirarlo.

León XIV indicó que decidió seguir esa recomendación y someterse a la operación en los próximos días.

La información difundida no establece la naturaleza del nódulo ni un diagnóstico de cáncer, por lo que no corresponde atribuirle una enfermedad específica.

¿Dónde será operado el papa León XIV?

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que la intervención está prevista para los primeros días de la semana siguiente al anuncio.

Según precisó, la cirugía se realizará en el hospital Agostino Gemelli de Roma, centro médico donde el pontífice permanecería hospitalizado aproximadamente una semana después del procedimiento.

Ese período corresponde a una estimación inicial comunicada por el Vaticano y podría variar según la evolución médica.

Hasta la publicación del reporte, no se había anunciado una modificación oficial de la gira pastoral de noviembre.

La relación del papa León XIV con el Perú

León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre.

Fue elegido papa el 8 de mayo de 2025 y se convirtió en el primer pontífice nacido en Estados Unidos con nacionalidad peruana.

Su vínculo con el Perú se desarrolló durante sus años de trabajo misionero y pastoral, período en el que también ejerció funciones episcopales.

Esta relación explica la atención que genera en el país tanto su próxima visita como las noticias relacionadas con su estado de salud.

El saludo a la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma se suma a las manifestaciones públicas de cercanía del pontífice con los fieles peruanos.