Elvis Daniel Rubiños Vásquez, de 39 años, es uno de los cientos de damnificados que dejó el paso de las aguas de un huaico de la quebrada El León en el sector El Hueco de Wichanzao, en el distrito de La Esperanza, ubicado en la provincia de Trujillo. Él agradece a Dios por permitirle salvarse y es que se vio sorprendido por la fuerte corriente de lodo y piedras.

“Soy uno de los sobrevivientes, me agarró el huaico. Menos mal que los hermanos de mi cuñado y mi vecino me salvaron, sino no estuviera contándoles”, indicó.

Rubiños Vásquez nos cuenta que estaba ayudando a un vecino a sostener una puerta de madera y de pronto, las aguas crecieron y terminaron arrastrándolo.

Vive en el sector El Hueco de Wichanzao en el distrito de La Esperanza.

“El agua me había arrastrado, estaba agarrando una puerta de madera con un vecino, vino mas fuerte el huaico y me arrastró. Gracias a Dios hubo un poste y me colgué. Luego, viene un árbol bien grande, me cayó y mi vecino y el hermano de mi cuñado me salvaron la vida”, relató.

Los vecinos esperan que autoridades ayuden a retiran el lodo que dejó el huaico en el distrito de La Esperanza.