El procurador público de la Municipalidad Distrital de Moche, Hernán Silva Luna, fue designado en este cargo el 3 de febrero de 2020 y hoy es protagonista de denuncias por presuntos actos de corrupción en la gestión del exalcalde de este distrito, Arturo Fernández Bazán. El funcionario conversó con Diario Correo y aseguró que vendrán más querellas ante otras irregularidades detectadas.

Pagos fantasmas

Efectivamente, Silva Luna, aseguró que hay documentos que confirman que la empresa Albert y Marshall E.I.R.L. realizó consultorías a su despacho; sin embargo, “en su vida ha visto al empresario Pedro Alfaro Vásquez”, gerente general de esta contratista

“Tengo todos los documentos sobre estas supuestas asesorías que me brindaba este señor, como repito yo no sé quién es él, no lo conozco. Ya una vez que sea citado (por la Fiscalía) tendrá que responder cuáles son las revisiones de demandas judiciales y sentencias que el señor ha hecho”, indicó.

Por estas consultorías “fantasmas”, el procurador fue a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y denunció el último 17 de julio a la exgerente municipal de Moche, Diana Tello Murrugarra; al empresario Pedro Alfaro Vásquez y contra los que resulten responsables.

No le creen

Como se sabe, Arturo Fernández Bazán ha negado conocer estos contratos y, por el contrario, señaló directamente a su exgerente Tello Murrugarra. Para Hernán Silva, es poco creíble la versión del actual alcalde de la provincia de Trujillo.

“Yo creo que sí, es poco creíble, tú tienes que saber y conocer todo, aunque no te hayan querido decir, tienes que saber todo. Pero ya será la propia investigación que determine eso”, afirmó.

El funcionario reconoce que la gestión de Fernández potenció el turismo en el distrito de Moche, pero hay denuncias que ya están encaminadas, como la ejecución de la obra emblemática del Pórtico del sector Santa Rosa y la obra de Gran Chimú, en Las Delicias.

“No se puede negar que si ha traído el turismo, el distrito de Moche hoy por hoy está muy bonito, está en el ojo del mundo, pero hay situaciones en las que lo bueno que haces también lo puedes quitar, por eso con el ánimo de transparentar esta situación se han interpuesto estas denuncias y la propia investigación lo va a determinar”, declaró.

Otras empresas

HR Hidraúlica SAC e Hidrams SAC también están en la mira de la Fiscalía y la Procuraduría. Precisamente, Hernán Silva fue señalado por “no cumplir con sus funciones y no investigar los contratos vinculados con Hidrams”.

“El señor (exregidor José Luis Rodríguez) patinó, no le encuentro otra palabra, ha salido en un medio local a decir que tenía conocimiento y que soy cómplice, y que estaría incurriendo en omisión de funciones por no hacer nada, cuando esta documentación es nueva”, indicó.

Sobre la empresa Hidrams, el portal Macronorte.pe ha precisado que uno de los socios de esta contratista habría pagado coimas a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Moche con el objetivo de agilizar el pago de sus facturas referidas a los servicios de mantenimiento a vehículos ediles.

Se vienen más denuncias

El regidor Mario Reyna Rodríguez también ha sido vinculado con contratos realizados por las empresas American Service y American Suplies, pero él no habría firmado documento alguno. Lo cierto es que en varias oportunidades acudió a la Municipalidad Distrital de Moche.

“Yo lo veía en algunas ocasiones, pero reunidos con gerentes no, de repente la asesoría era más para la gerente municipal (Diana Tello). Bueno, eso es lo que manifestó la exgerente municipal, que él le brindaba asesorías”, precisa Hernán Silva.

En este diálogo con Diario Correo, el procurador confirmó que habrá más denuncias y la exgerente Tello estaría involucrada nuevamente.

“Así es, se vienen más denuncias, estoy próximo a recibir una información nueva en la que en su momento lo diré”, añadió el procurador de la municipalidad de Moche.