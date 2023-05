Varios pacientes denuncian que los resultados de las pruebas de despistaje contra el dengue demoran hasta tres días en el centro de salud José Olaya. Dicen que les confirman la enfermedad cuando sus síntomas se agravan.

Qquejas

Tal como informó Correo, los pacientes forman largas colas, desde altas horas de la madrugada, para conseguir una prueba de descarte de dengue en dicha posta; sin embargo muchos de ellos no lograban conseguirlas por déficit en las mismas.

Esta vez, personas con síntomas de la enfermedad señalaron que el personal de salud también demora en emitir los resultados del despistaje y- según dicen- al momento de su intervención, para ahorrar tiempo, solo les recetan Paracetamol y suero para luego darles de alta.

“El domingo llegué y no me quisieron atender porque no habían pruebas. Mis síntomas empeoraron y tuve que regresar al día siguiente para que me hagan el descarte. Estoy aquí en sol, enfermo, desde las 6 de la mañana y nadie me da mis resultados; ya pasaron tres días y no se qué están esperando”, señaló uno de los pacientes.

Agregó que su caso no es el único, ya que más de 20 personas en la cola también estaban a la espera de sus resultados para que traten con prontitud la enfermedad.

“Algunos están esperando desde las cuatro de la mañana para ser uno de los primeros en ingresar y encima las técnicas al llegar se ponen a conversar y abren la posta tarde, como si nosotros no nos sintiéramos mal. Aquí no hay supervisión y el personal de salud hace lo que quiere”, enfatizó.

Por otro lado, Valentina López , familiar de una de las pacientes, afirmó que su hija presentaba fiebres de 40 °C cuando ingresó este lunes a la posta; pero hasta la fecha no reciben los resultados de la prueba del dengue; por lo que solo toma Paracetamol.

“Nos dijeron que hoy nos darían los resultados pero son las once de la mañana y nada. Ahora mi hija amaneció peor y no sabemos que darle porque no nos han dado los resultados y tampoco podemos medicarla”, lamentó.

Respuesta

Frente a las quejas de los pacientes, la epidemióloga a del centro de salud, Flor Rojas , dijo que si una persona por famila ya fue diagnosticado con dengue, no sería necesario que otros miembros se realicen el descarte sino que se traten con medicamentos.

“Los pacientes que han llegado sí reciben atención. Gracias a Dios nos mandaron personal médico para dos turnos, uno para la mañana y otro para la tarde y era lo que nos hacía falta para atender a los pacientes”, dijo.

Acotó que se amplió el horario de atención a 12 horas en la posta José Olaya, debido a los múltiples casos registrados por dengue.

“Desde hoy contamos con dos médicos para los dos turnos. Se tuvo que hacer una convocatoria para seleccionarlos. También contamos con medicamentos para los pacientes del Sistema Integral de Salud y para los que no son también tenemos por donaciones”, finalizó.