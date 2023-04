Las urbanizaciones Los Mochicas, Santa Elena, Santa Victoria y Patazca, en la ciudad de Chiclayo, continúan inundadas con aguas de lluvia y desagüe hace más de tres semanas.

Ante ello, los vecinos claman por la intervención de la alcaldesa de Chiclayo y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) para erradicar los aniegos; ya que representan un evidente foco de infección.

Lamentable

Correo recibió los pedidos de varios de los moradores que conviven con aguas servidas dentro y fuera de sus casas a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales.

El panorama de la urbanización Los Mochicas es crítico. Ahí se logra visualizar aniegos verdes en varias de sus calles; donde los vecinos se ven impedidos de transitar por miedo a contraer algún tipo de enfermedad.

“Siempre que llueve se inunda toda la urbanización. Epsel brilla por su ausencia, ya que cada vez que llamamos nos dicen que llegarán pero jamás lo hacen”, contó el vecino Diego Arana.

Agregó que las aguas servidas de las calles ingresaron a su domicilio y dañaron varias de sus pertenencias; por lo que optaron en contratar una hidrojet particular para contrarrestar la situación; pero lamentablemente no fue suficiente.

“Entre los vecinos tuvimos que sacar de nuestro bolsillo para solucionar un problema que no nos corresponde; pero ¿cómo íbamos a hacer si nadie nos apoyaba?”, enfatizó.

Luego de reiterados pedidos la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, escuchó las súplicas de los moradores y ayer se apersonó a la zona con una hidrojet para erradicar las inundaciones.

La misma situación se presenta en la urbanización Santa Elena; donde las veredas han sido cubiertas por las aguas servidas que impiden el tránsito peatonal.

Vecinos de Campodónico compraron motobombas para evacuar las aguas.

Muchos de los vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas porque sus entradas y las calles eran intransitables.

“Vivimos esperanzados a que Epsel se haga presente o la misma municipalidad pero hasta la fecha seguimos esperando su intervención”, señaló el vecino de la zona, Ivan Céspedes Cabrera.

Precisó que las personas vulnerables se limitan a salir de sus casas porque están expuestos al contacto con las aguas contaminadas y también porque los pavimentos están rotos por las lluvias.

“Vivo con mi hermano que padece de atrofia cerebral y no podemos llevarlo a sus consultas porque no sabemos ni donde pisar y nos vayamos a caer junto con él. O sea el panorama es caótico y pedimos ayuda urgente; no podemos vivir así”, dijo.

Por otro lado, en la urbanización Santa Victoria los vecinos manifestaron que los aniegos se han filtrado en sus viviendas; debido a que varias de las calles no poseen pavimento rígido.

Afirmaron que sus reclamos emitidos a Epsel fueron en vano, ya que hasta el momento no han contribuído con maquinaria especializada para succionar las aguas de desagüe.

“Ni siquiera tenemos pista que evite las filtraciones y el pase está impedido en varias de las calles. Seguro ahora nos dirán que por esa razón no han venido a limpiar pero no debemos pagar las consecuencias de nuestras pésimas autoridades, porque esta pista esta incompleta por el alcalde saliente (Marcos Gasco)”, narró una vecina de la calle Pacasmayo.

Acotó que, debido a los aniegos, varios moradores han registrado enfermedades estomacales y respiratorias.

“Niños y adultos se han enfermado continuamente desde el colapso de desagües en la zona y la acumulación de polvo. Además tememos a que los casos de dengue aumenten a consecuencia del estancamiento de estas aguas”, dijo.

Pierre Ramírez, vecino de la urbanización Patazca, sostuvo que hasta cuatro calles de dicha zona están inundadas de aguas servidas desde el pasado 9 de marzo.