Llueve sobre mojado. Desde el 7 de marzo cuando el ciclón Yaku hizo su aparición en la región Lambayeque, hasta la fecha continúa azotando esta parte del país, dejando cuantiosas pérdidas materiales a su paso.

Según el último reporte actualizado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), suman 15,739 personas damnificadas, 1201 viviendas destruidas y 2725 inmuebles inhabitables, producto de las lluvias.

Refugio

Asimismo, se tiene registrado a 317 familias y 1159 personas que permanecen en 20 albergues, tras inundarse sus viviendas con el desborde de los ríos Chancay y La Leche.

Estos refugios se encuentran ubicados en 10 distritos. Uno de ellos funciona en el colegio San Juan del distrito de Íllimo, sin embargo, les dieron plazo a las familias solo hasta el día de hoy para ocupar el local, pues este lunes iniciarán las clases presenciales.

Directivos del colegio nacional San José de Chiclayo piden que plantel sea declarado en emergencia.

Sin embargo, las lluvias de los últimos días dañaron más sus viviendas, por lo que no saben a dónde recurrir. Aunque algunos tienen las paredes de sus viviendas debilitadas piensan regresar; mientras que otros no saben a donde ir pues lo perdieron todo.

“Solo me queda volver a mi casa, no tengo otra opción, pero sigue con agua, las paredes están rajadas y tengo miedo que nos pueda pasar algo malo. Yo vivo con mi hermana y mi sobrina, deberían darnos otra opción”, dijo Alejandrina Santisteban.

Pérdida

Del mismo modo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en su último informe advierte que se perdieron 346.75 hectáreas de cultivo y 522.45 hectáreas resultaron afectadas.

Precisamente ayer arribó a Lambayeque la ministra de Agricultura, Nelly Paredes, quien participó de la Mesa de Diálogo donde se aprobó los Términos de Referencia (TDR) para el proyecto La Calzada denominado “Plan de gestión integral de la cuenca hidrográfica del río La Leche”.

Durante la reunión en la que participaron los alcaldes de Íllimo, Túcume, Pacora y Mórrope, se informó que ya contaban con la licencia social para la ejecución del anhelado proyecto; sin embargo, surgieron nuevas opiniones de rechazo por parte de representantes de comunidades campesinas.

Esto, debido a que consideran que las exautoridades “malgastaron” millones de soles en defensas ribereñas que no sirvieron para nada.

Ante los reclamos, el gobernador regional, Jorge Pérez intervino pidiendo que no se genere más “divisionismo”.

De paso respondió por qué su gestión registra un 4.4% de gasto del presupuesto para la atención de desastres.

“Entiendan que no estamos aquí para hacer daño, sino para dar soluciones integrales. Del pliego 068 (presupuesto para la atención de emergencia), algunos insensatos dicen que no tenemos capacidad de gasto, pero saben por qué no habíamos gastado, porque eso era para defendernos arriba, reforestar y contener la avalancha de piedras, porque los cerros están pelados por la propia acción humana. Pero estoy destinando todo lo que corresponde no solo para atacar el valle La Leche, también Chancay y Olmos”, dijo.

De este modo, el gobernador anunció que en coordinación con la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios - ARCC ejecutarán obras de defensa ribereña y el encauzamiento de los ríos La Leche y Motupe.

Para ello, se han definido seis puntos de intervención en el río Motupe y otros seis en el río La Leche, con trabajos de descolmatación de las riberas y protección con geobolsas.

Para ello se invertirá 9 millones de soles con el objetivo de mitigar el impacto de las lluvias y las de un posible Fenómeno de El Niño que se anuncia para los próximos meses.

Calles inundadas

Mientras tanto, las lluvias registradas en la víspera, volvieron a inundar las calles de Chiclayo y generar aniegos en decenas de urbanizaciones y pueblos jóvenes.

Una muestra de la magnitud del daño se apreció en los colegios nacionales San José, Carlos Augusto Salaverry, Juan Tomis Stack y Pedro Pablo Atusparias, cuyos patios e incluso aulas amanecieron con aguas empozadas.

El director del colegio nacional San José , Marco Barreto Arellano, calificó de “calamitosa” la situación del plantel, pues los diferentes pabellones quedaron inundados, imposibilitando el inicio de las clases presenciales.

“Nosotros ya habíamos sacado toda el agua. Con nuestros propios recursos compramos gasolina y contratamos personal extra para evacuar las aguas, no solo de lluvias, sino de los desagües que se atoran y filtran en todas las áreas de la parte baja. Ya estábamos listos para iniciar las clases, pero con estas últimas lluvias el colegio está hecho un desastre, pedimos que sea declarado en emergencia”, manifestó.

Al respecto, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) – Chiclayo , Alí Sánchez Moreno, solicitó a Epsel dar prioridad a la evacuación de aguas, en los entornos de los locales escolares, puesto que el servicio educativo es esencial.

“Estuvimos la semana pasada aquí (colegio San Lorenzo de José L. Ortiz), aparentemente superamos la evacuación de las aguas pues estaba prácticamente seca esta zona; sin embargo la última lluvia nos encuentra con un escenario que está peor de lo que se nos presentó la primera oportunidad”, manifestó.

Frente a este problema, Epsel solo cuenta con un hidrojet operativo, más los 7 hidrojets que envió OTASS para atender la emergencia.

No obstante, son 54 puntos críticos en Chiclayo sin contar lo que sucede en otros distritos.

Siendo imposible que Epsel atienda a todos al mismo tiempo, ayer inició labores de descolmatación de redes de desagüe enviando 2 hidrojet a JLO, 1 para Túcume e Íllimo, 1 en La Victoria, 1 en Mochumí, 1 en Ferreñafe y 2 para Chiclayo (1 de Otass y 1 de Epsel).