El papa León XIV, conocido en el país como el “papa peruano”, iniciará este miércoles 11 de noviembre su esperado reencuentro con el Perú, nación donde desarrolló más de dos décadas de labor pastoral y con la que mantiene una estrecha relación desde sus primeros años como misionero agustino.

Nacido como Robert Francis Prevost el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, el pontífice llegó por primera vez al Perú en 1985. Desde entonces, su trayectoria religiosa estuvo vinculada a diferentes comunidades del norte del país, especialmente Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

Su relación con el Perú adquirió especial relevancia el 8 de mayo de 2025, cuando fue elegido sucesor del papa Francisco y sorprendió al mundo al dedicar parte de su primer mensaje como pontífice a su “querida diócesis de Chiclayo”.

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) recordó que aquel saludo hizo sonreír al país, pues mientras Roma escuchaba por primera vez al nuevo papa, los peruanos reconocían al pastor que había compartido su vida con ellos.

De misionero en Piura a formador de sacerdotes en Trujillo

La historia de Robert Prevost en el Perú comenzó en 1985, tres años después de su ordenación sacerdotal en Roma. Su primer destino fue la misión agustiniana de Chulucanas, en Piura, donde permaneció hasta 1986.

Durante esa etapa desempeñó labores como vicario parroquial de la catedral de la Sagrada Familia y canciller de la entonces prelatura territorial de Chulucanas.

En 1988 regresó al país para integrarse a la misión agustiniana de Trujillo, donde asumió responsabilidades de formación religiosa, ejerció como prior y participó en diversas actividades pastorales.

Durante aproximadamente una década, Prevost también trabajó en el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, donde enseñó Derecho Canónico, Teología Moral y Patrística.

Chiclayo, la diócesis que marcó su trayectoria pastoral

Después de desempeñar funciones de liderazgo dentro de la Orden de San Agustín en Estados Unidos y Roma, Robert Prevost retornó al Perú en noviembre de 2014, cuando el papa Francisco lo designó administrador apostólico de Chiclayo.

El 26 de septiembre de 2015 fue nombrado obispo de esa diócesis, cargo que ejerció hasta 2023. Un mes antes de su nombramiento episcopal, el 24 de agosto de 2015, había obtenido oficialmente la nacionalidad peruana por naturalización.

Durante sus años en Chiclayo, Prevost desarrolló una labor pastoral cercana a los fieles y participó en actividades religiosas y sociales. Su presencia en comunidades rurales y su contacto con familias de la región forman parte de los recuerdos que permanecen entre quienes lo conocieron.

Los viajes por carretera y su labor durante la pandemia

Uno de los aspectos más recordados de su trayectoria fue su disposición para recorrer largas distancias y llegar a comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

En 2020, el papa Francisco lo nombró también administrador apostólico de la diócesis del Callao, responsabilidad que asumió mientras continuaba al frente de Chiclayo.

Durante ese periodo realizó desplazamientos entre ambas jurisdicciones para atender compromisos pastorales. Asimismo, participó en celebraciones religiosas y actividades de acompañamiento espiritual durante la pandemia de la COVID-19.

Entre las imágenes que recuerdan su paso por el norte peruano figura una fotografía en la que aparece montando un caballo por una zona rural de Incahuasi, en Lambayeque, rodeado de pobladores.

De obispo peruano a convertirse en el papa León XIV

La trayectoria de Prevost dio un nuevo giro el 30 de enero de 2023, cuando el papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Ese mismo año fue creado cardenal y recibió la diaconía de Santa Mónica. Posteriormente, el 8 de mayo de 2025, fue elegido como el papa número 267 de la Iglesia católica y adoptó el nombre de León XIV.

Se convirtió así en el primer pontífice nacido en Estados Unidos y el primero perteneciente a la Orden de San Agustín. Su elección también tuvo especial significado para el Perú, país cuya nacionalidad comparte con la estadounidense.

León XIV conserva vínculos con la Iglesia peruana

Tras su elección, representantes de la Conferencia Episcopal Peruana destacaron que el pontífice conoce de primera mano la realidad del país debido a sus años de servicio religioso.

El obispo Jorge Izaguirre, vicepresidente de la CEP, expresó entonces que León XIV mantenía presente su experiencia en el Perú y continuaba sorprendido por el camino que lo había llevado hasta el pontificado.

“El papa conoce la realidad del Perú, no tenemos que explicársela porque lleva al país en el corazón”, manifestó el religioso tras reunirse con el Santo Padre.

Su relación con la Iglesia peruana también se refleja en la presencia de sacerdotes del país en su entorno cercano, entre ellos Edgard Rimaycuna, quien fue incorporado a su servicio como secretario personal.

Chiclayo espera recibirlo con gastronomía y recuerdos de su pasado

En Chiclayo, la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal, los preparativos para recibirlo incluyen referencias a sus costumbres y a la gastronomía regional.

Entre los platos que las autoridades religiosas locales esperan ofrecerle se encuentran el arroz con pato y el ceviche, preparaciones que forman parte de la cocina del norte peruano.

También se ha mencionado la posibilidad de recrear la conocida imagen del entonces misionero sobre una montura durante sus recorridos por comunidades rurales, aunque esta actividad no forma parte del programa oficial confirmado.

El actual obispo de Chiclayo, Edinson Farfán, destacó el significado de este regreso y afirmó que el pontífice encontrará en el país la fe y gratitud de las comunidades que acompañó.

“Él viene a su casa y en la casa va a encontrar de todo, lo que él desea es la fe, la sencillez y gratitud de un pueblo que le ha enseñado tanto”, señaló Farfán.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú y qué ciudades visitará?

La visita apostólica de León XIV al Perú está programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, como parte de su gira por América Latina, que también comprende Uruguay y Argentina.

Según la agenda difundida por la Conferencia Episcopal Peruana, su llegada está prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m. en el Callao.

Durante su permanencia en el país desarrollará actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. En Chiclayo, su antigua diócesis, presidirá una misa multitudinaria el viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel.

Su viaje concluirá el lunes 16 de noviembre, cuando emprenderá el regreso a Roma después de cumplir una agenda de celebraciones religiosas, encuentros con autoridades, jóvenes y comunidades de diferentes regiones del país.