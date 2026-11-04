Las reconocidas cantantes peruanas Susana Baca, Lita Pezo y Tania Libertad ofrecerán presentaciones musicales para el papa León XIV durante su visita apostólica al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. Las artistas participarán en distintas actividades religiosas y ceremoniales en Lima, Pucallpa y Zaña, en la región Lambayeque.

Las intérpretes expresaron su emoción por la oportunidad de cantar ante el sumo pontífice, quien mantiene una estrecha relación con el país tras haber desarrollado más de dos décadas de labor pastoral y haber ejercido como obispo de Chiclayo.

Las presentaciones formarán parte de las actividades organizadas con motivo de la llegada de León XIV, quien recorrerá diferentes regiones del territorio nacional antes de concluir su viaje apostólico.

Susana Baca cantará para León XIV en Lima y pide reconciliación para el Perú

La cantante afroperuana Susana Baca, de 82 años, exministra de Cultura y ganadora de tres premios Grammy Latino, confirmó que ofrecerá una presentación musical durante la visita del papa León XIV a Lima.

La intérprete expresó mediante sus redes sociales la emoción que siente por cantar ante el pontífice, a quien considera una persona profundamente vinculada con el Perú.

“Yo quisiera que mi canto ese día tenga las esencias y la fuerza para transmitirle todo lo que las mujeres y los hombres de nuestra tierra quisieran decir. Voy a salir a cantar con mi corazón elevado a Dios”, manifestó la artista.

Baca también señaló que espera que la presencia del Santo Padre contribuya a la reconciliación nacional y que los peruanos puedan transmitirle sus preocupaciones y esperanzas.

En declaraciones a Latina Noticias, adelantó que interpretará un poema musicalizado con el acompañamiento del pianista Francisco Haya de la Torre en la Plaza de Armas de Lima, aunque no reveló el nombre de la pieza.

La artista indicó que no concederá nuevas entrevistas sobre su participación hasta después de su presentación.

Lita Pezo cantará durante la misa del papa en Pucallpa

La cantante Lita Pezo, de 27 años y natural de Iquitos, será la encargada de participar musicalmente en la misa que León XIV celebrará en Pucallpa, región Ucayali, el domingo 15 de noviembre.

Pezo, quien alcanzó notoriedad por sus imitaciones de la cantante española Isabel Pantoja, contó a Latina que recibió la invitación de una autoridad del Vicariato Apostólico de Pucallpa, después de que esta asistiera a uno de sus conciertos.

“La fe ha sido parte de mi vida, de mi camino. He iniciado cantando en la iglesia, y ahora, tener esta gran oportunidad va a ser una gran bendición para mí y para mi familia”, expresó la artista.

De acuerdo con el programa oficial del Vaticano, la misa está prevista para las 4:45 p.m. en la Villa Deportiva Regional Ucayali, después del encuentro del pontífice con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos.

Tania Libertad interpretará el Ave María de Schubert en Zaña

Por su parte, Tania Libertad, de 74 años y natural de Zaña, en Lambayeque, cantará durante la actividad religiosa que el papa León XIV encabezará en dicha localidad, cercana a Chiclayo.

La intérprete adelantó que presentará el Ave María, de Franz Schubert, en el marco de las celebraciones por la clausura del año jubilar dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo.

En una entrevista con el diario Perú21, Libertad explicó que tomó la iniciativa de proponer su participación en la ceremonia, debido a su vínculo personal con Zaña y al significado de la visita papal.

“Yo voy a cantar en Zaña, pero no tendré la oportunidad siquiera de saludar al papa. Eso es algo que yo no estoy buscando. Si se da, ojalá”, manifestó.

La artista también expresó su deseo de agradecer al pontífice por haber adoptado la nacionalidad peruana, que comparte con la estadounidense.

Según el itinerario publicado por la Santa Sede, León XIV participará el sábado 14 de noviembre, a las 5:30 p. m., en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.

Papa León XIV visitará Perú del 11 al 16 de noviembre

La visita del papa León XIV al Perú forma parte de su gira apostólica por América Latina, que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y continuará por Argentina antes de su llegada a Lima.

El pontífice desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en territorio peruano, donde trabajó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo, ciudad a la que regresará durante su recorrido.

La agenda oficial contempla actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa, entre otras localidades. Su regreso a Roma está previsto para el 16 de noviembre, con llegada a la capital italiana al día siguiente.