La madrugada de ayer una sorpresiva lluvia que cayó sobre Trujillo encendió las alertas en la ciudadanía, pues muchos creyeron que se trataba de una carta de presentación del anunciado fenómeno de El Niño. Otros evocaron lo vivido en marzo con las intensas precipitaciones que llegaron con el ciclón Yaku y los efectos negativos que provocaron en la ciudad y otras partes de la región La Libertad.

Calma

Sin embargo, el especialista en Oceanografía y docente de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Gustavo Iwanaga Reh descartó que la lluvia que cayó la madrugada de ayer en Trujillo tenga relación con el El Niño.

Explicó que las precipitaciones que se activan con el evento de El Niño nacen desde el mar y en el caso de ayer se trató de un frente continental que proviene de la sierra.

“Lo que ocurre es que debido a que estamos iniciando la estación de la primavera hay cambios en el tiempo y son lluvias que suelen presentarse. Se trata de un chubasco y es muy probable que en los siguientes días se registren más lluvias. No es para alarmarse. Lo que sí le preocupa al especialista es que todavía hay masas cálidas de agua en el mar cuando estas ya debieron de disiparse. “No es algo muy costero, pero ahí lo tenemos latente”, agregó.

No bajen la guardia

Gustavo Iwanaga recalcó que a pesar de estar en primavera, esas masas cálidas de agua en el mar se mantienen y eso podría significar que para la estación de verano las lluvias por el El Niño lleguen, tal como los últimos estudios lo han confirmado.

“Lo que ha ocurrido ayer no es para alarmarnos, lo que sí debe ser un tema de preocupación es que las partidas presupuestales que se les ha transferido a las autoridades locales para ejecutar obras de prevención ante posibles desastres naturales no se están invirtiendo. No llegan a gastar ni el 30% de ese dinero”, manifestó.

El especialista les recordó a las autoridades que están contra el tiempo, pues el verano llegará con lluvias, probablemente de gran intensidad, y la limpieza en los cauces de los ríos no se ha hecho.

“Tampoco se está adquiriendo equipamiento y después no hay ni una bomba para retirar el agua”, agregó.

No hay trabajos

Correo se contactó con El gerente de Gestión del Riesgo de Desastre y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Lucio Rosario Martel , y tras consultarle si ya habían iniciado obras de prevención ante la posible llegada de El Niño, dijo que sí; no obstante, al revisar en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el avance de la inversión que han hecho del presupuesto destinado para este fin, se verificó que no han gastado ni un sol de los S/100 mil que se le asignó.

El Gobierno Regional de La Libertad tiene S/1,829,399 para atención de emergencias por desastres, pero solo ha comprometido S/71,223, lo que hace un avance del 3.8%.