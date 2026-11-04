La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), ordenó el cierre de 31 puertos del litoral desde el 3 de noviembre debido a la presencia de oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad. Este fenómeno está asociado al Fenómeno El Niño y al Anticiclón del Pacífico Sur.

Mediante el aviso especial de oleaje N.° 46-26, la autoridad marítima alertó que estas condiciones anómalas persistirán hasta el domingo 8 de noviembre.

El contralmirante Jorge Vizcarra, director de la DHN, explicó que un escenario de oleaje de moderada intensidad implica la presencia de olas cuyo tamaño duplica su altura habitual.

“Esto podría afectar considerablemente en la zona del litoral, dado que, por efecto del Fenómeno El Niño, también ha habido incremento del nivel medio del mar”, manifestó a RPP.

“En algunas zonas, el incremento del nivel medio del mar ha llegado hasta 60 cm y si a eso le sumamos esta altura de ola anómalo que va a llegar, algunas zonas ribereñas, donde hay unas playas de poca pendiente, se podrían ver mucho más afectadas de lo normal”, añadió.

Por otro lado, el contralmirante Vizcarra indicó que, de acuerdo con los pronósticos, el oleaje empezará a disminuir gradualmente desde este jueves hasta alcanzar una intensidad ligera.

¿Cómo evolucionará el oleaje anómalo en el litoral peruano?

- Litoral norte (Tumbes hasta Salaverry): Se mantendrá el oleaje ligero del suroeste, pero aumentará a intensidad moderada desde la mañana de este miércoles 4. Se prevé que disminuya nuevamente a ligero desde la tarde del jueves 5.

- Litoral centro (Salaverry hasta San Juan de Marcona): Continuará el oleaje ligero del suroeste, con un incremento a moderado desde la mañana del miércoles 4. La intensidad bajará a ligera a partir de la tarde del jueves 5.

- Litoral sur (San Juan de Marcona hasta Tacna): Persistirá el oleaje ligero proveniente del suroeste.