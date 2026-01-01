Entre enero y noviembre de 2025, las fiscalías especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (FEVCMIGF) lograron 13,353 sentencias condenatorias a nivel nacional por delitos vinculados a la violencia de género, incluyendo casos contra la libertad sexual, la vida, el cuerpo y la salud, así como feminicidios.

Esta cifra representa un promedio de 1,214 condenas mensuales y cerca de 40 diarias, según datos oficiales de la Coordinación Nacional de este subsistema del Ministerio Público.

Durante el periodo evaluado, el 92.4% de las sentencias emitidas fueron condenatorias, una respuesta institucional frente a la violencia contra la mujer y el grupo familiar.

Los distritos fiscales con mayor número de condenas fueron Cusco (2,878), Piura (1,465), Arequipa (1,345), Junín (1,228) y Lima Este (1,041), concentrando una parte significativa del total nacional.

En cuanto a la tipificación de los delitos, las agresiones físicas y psicológicas predominaron con 11,194 sentencias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, equivalentes al 83.8 % del total.

A ello se suman 2,009 condenas por delitos contra la libertad sexual, como tocamientos indebidos y violación sexual, así como 150 sentencias por delitos contra la libertad, entre ellos acoso y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, resultados que reflejan la capacidad investigativa de las fiscalías especializadas para sustentar procesos penales eficaces.