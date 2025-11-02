El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destruyó 557 máquinas tragamonedas que operaban de manera ilegal en nueve regiones del país, a fin de frenar el juego clandestino.
Los equipos destruidos fueron incautados durante operativos realizados en zonas como Lima, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Arequipa, Pasco, San Martín y Junín.
De ese total, 359 máquinas provenían de locales sin autorización alguna, mientras que 198 habían sido utilizadas para permitir el acceso de menores a juegos de azar.
Estas acciones se llevaron a cabo mediante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur.
Además, en lo que va de este 2025 se ha clausurado cuatro salas de tragamonedas que operaban de manera clandestina que zonas como Sicuani (Cusco) y Mazamari (Junín). Así también, ocho salas de apuestas fueron cerradas de manera temporal.
“Se trata de máquinas que están ubicadas en espacios que carecen de todas las licencias y autorizaciones, que no pagan impuestos, que no tienen registros. Es una lucha que también tenemos como reguladores contra el juego ilegal y la falta de registro de todo lo que es juego de casinos y tragamonedas”, explicó la viceministra de Turismo, Aracelly Laca Ramos.
Esta medida se da en cumplimiento de la Ley N.º 27153, que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas en el país.
