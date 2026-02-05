El Ministerio de Educación (Minedu) destinará S/ 1 860 448 para el mantenimiento y reparación de 22 059 bicicletas del programa Rutas Solidarias, como parte del Buen Inicio del Año Escolar 2026.

El sector señala que esta iniciativa busca garantizar el traslado seguro y oportuno de estudiantes de zonas rurales hacia sus instituciones educativas, mediante un medio de transporte eficiente y accesible.

Informó que las bicicletas están distribuidas en 1 397 instituciones educativas de 20 direcciones regionales de educación y 157 unidades de gestión educativa local, ubicadas en diversas regiones del país.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de movilidad de escolares que viven en áreas rurales con limitada conectividad vial y geografía compleja, contribuyendo a su permanencia en el sistema educativo.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, destacó que el programa promueve un transporte escolar sostenible y reduce las barreras territoriales para el acceso a la educación.

Asimismo, el Minedu informó que el presupuesto cubrirá mantenimiento preventivo y correctivo, mientras se coordinan acciones con el sector privado y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para renovar la flota e identificar rutas escolares seguras.