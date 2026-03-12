El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que los trabajos de reparación del ducto de gas natural del sistema Camisea registran un avance del 74 %.

A través de sus canales oficiales, la entidad precisó que ya se completó la excavación en la zona afectada del ducto, lo que permitió continuar con la instalación de la tubería de reemplazo y las válvulas de línea.

Las labores forman parte de las acciones destinadas a restablecer el suministro de gas natural tras la afectación registrada en el sistema de transporte.

🔴 El #MINEMinforma que se completó la excavación en la zona afectada del ducto de gas natural, registrando un progreso de 74%, y se avanza en los trabajos de la tubería de reemplazo e instalación de válvulas de línea. #GobiernoPresente 🇵🇪 pic.twitter.com/LgH4JQjLXa — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) March 12, 2026

Gobierno pide mantener la calma

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y aseguró que existe stock suficiente de combustibles para cubrir la demanda nacional.

El titular del sector indicó además que el Ejecutivo emitirá un dispositivo legal de urgencia para flexibilizar los horarios de carga y descarga de cisternas, con el objetivo de agilizar el abastecimiento de combustibles hacia grifos y estaciones de servicio en todo el país.

Sistema de gas para grifos reabrirá el 14 de marzo

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que el sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas natural para las estaciones de servicio.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario señaló que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) prevé culminar la instalación de las tuberías hacia el viernes de esta semana, lo que permitirá iniciar la normalización del suministro.

“De acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías hacia el día viernes de esta semana. Esto nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país”, indicó.

El mandatario agregó que la reapertura permitirá retomar el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) en las estaciones de servicio.

Normalización del suministro en Lima y Callao

Según el Ejecutivo, el mismo sábado 14 de marzo el sistema también quedará disponible para sectores industriales, lo que permitirá reactivar progresivamente el consumo de gas natural.

“Ese mismo día el sistema estará abierto para todos los sectores industriales, asegurando que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible”, sostuvo el presidente.

El Gobierno prevé que el domingo 15 de marzo el sistema de distribución de gas natural se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao.