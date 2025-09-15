El Ministerio de Cultura se pronunció a través de un comunicado oficial respecto a las alertas sobre Machu Picchu y reafirmaron que el Santuario Histórico mantiene su estatus en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, de que aseguran que no se encuentra en la lista de sitios de peligro.

"Somos enfáticos en precisar que la conservación y protección del Santuario Histórico de Machupicchu no está siendo vulnerado, tanto es así, que el mencionado bien no está inscrito en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro” de UNESCO“, se lee en dicho pronunciamiento.

“La primera semana de agosto del año en curso, el Ministerio de Cultura y UNESCO Perú, conjuntamente con las Cátedras UNESCO, llevaron a cabo la Primera Escuela Internacional de Campo “Desafíos del Turismo y Uso de las Tecnologías de la información y comunicaciones: el caso de Machupicchu”, en el que se realizaron visitas de campo a la Llaqta de Machupicchu, congregando a 40 expertos, especialistas e investigadores nacionales e internacionales para proponer soluciones innovadoras respecto a oportunidades para el turismo responsable y sostenible, así como, el valor del patrimonio cultural inmaterial para la gestión de sitios y resiliencia de las comunidades locales“, agregan.

Posteriormente, el Mincul reafirmó su compromiso “de velar por la integridad y preservación de nuestro Patrimonio Mundial; trabajando de manera articulada con entidades nacionales e internacionales para garantizar su salvaguarda”.

New7Wonders advierte que Machu Picchu podría perder su estatus de Maravilla del Mundo

La ciudadela inca de Machu Picchu, símbolo de identidad para el Perú y declarada una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo en 2007, se encuentra en una situación crítica que podría afectar su reconocimiento internacional.

En un comunicado difundido desde Zúrich, la entidad New7Wonders señaló que en los últimos años se han intensificado los problemas vinculados al manejo del santuario, entre ellos la masificación del turismo sin criterios de sostenibilidad, el aumento de precios en servicios básicos, denuncias de venta irregular de boletos, así como deficiencias en el transporte terrestre. A estas dificultades se suman conflictos sociales y la falta de coordinación entre las instituciones responsables de su protección.

De no corregirse a tiempo, estos factores podrían deteriorar la experiencia de los visitantes y dañar la imagen del Perú ante el mundo, advirtió la organización. “La credibilidad de Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas depende de una gestión inmediata y responsable”, subrayó el pronunciamiento.

New7Wonders recordó que el título de Maravilla implica compromisos de conservación, preservación del patrimonio y aplicación de estándares internacionales. Asimismo, exhortó al Estado peruano, gobiernos locales, comunidades y sector privado a trabajar de manera articulada para garantizar la protección integral del santuario.

La organización insistió en que Machu Picchu no solo tiene un valor histórico y cultural incalculable, sino que también genera un fuerte impacto económico y turístico para el país, por lo que su permanencia como maravilla universal debe ser defendida con políticas sostenibles y acciones urgentes.