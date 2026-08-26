El ministro de Trabajo, Juan Sheput, informó que el Gobierno analiza la posibilidad de declarar feriados regionales y, eventualmente, nacionales durante el recorrido que realizará el papa León XIV por el país, programado del 11 al 16 de noviembre.

En conversación con Canal N, el titular del MTPE aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre los feriados. Explicó que esta posibilidad está siendo evaluada durante las reuniones de coordinación lideradas por el canciller Carlos Espá.

Sheput resaltó la expectativa que existe ante la llegada del pontífice y señaló que se preparan diversas actividades para recibir a los miles de fieles que llegarían desde diferentes regiones del país y del extranjero.

El titular del Ministerio de Trabajo señaló que el Gobierno viene reforzando las labores de prevención ante el fenómeno El Niño. En ese sentido, afirmó que, por ahora, no tiene conocimiento de eventuales cambios en el gabinete ministerial.

En ese sentido, afirmó que el Ejecutivo viene ejecutando acciones preventivas en las regiones con mayor riesgo de verse afectadas por las lluvias, entre ellas Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

Juan Sheput explicó que, a través de programas de empleo temporal, se realizan trabajos de descolmatación de drenes y otras labores preventivas en zonas vulnerables. Señaló que estas acciones permiten reducir los riesgos ante posibles lluvias y, a la vez, brindar una fuente de ingresos a la población, cuyos participantes reciben S/50 diarios por las jornadas realizadas.

Además, Sheput cuestionó a las anteriores administraciones por no haber ejecutado suficientes obras de prevención pese a las advertencias sobre la posible llegada de un evento climático de gran magnitud. En ese sentido, sostuvo que el país requiere no solo medidas de emergencia, sino también infraestructura permanente para hacer frente a estos fenómenos recurrentes.

En esa línea, el ministro puso como ejemplo la canalización del río Chira, en Piura, y señaló que es necesario ejecutar obras sostenibles que permitan reducir el riesgo de inundaciones. Además, consideró que estas infraestructuras evitarían que cada año se destinen recursos a labores temporales de prevención.