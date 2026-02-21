La comunidad católica vivirá hoy una jornada histórica con la ordenación episcopal y toma de posesión de monseñor Luciano Maza Huamán como nuevo Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Piura y Tumbes.

La ceremonia se realizará a las 10:00 a.m. en la Basílica Catedral de Piura y será presidida por el Nuncio Apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, junto a obispos invitados de diversas jurisdicciones del país.

El nombramiento de monseñor Maza fue anunciado el pasado 12 de diciembre por la Conferencia Episcopal Peruana, tras la designación realizada por el Santo Padre. Hasta ahora, el nuevo arzobispo se desempeñaba como vicario general de la misma arquidiócesis.

Su asunción representa un hecho sin precedentes para la jurisdicción eclesiástica local, pues por primera vez un sacerdote nacido en la región asume la conducción pastoral de la arquidiócesis. La comunidad católica ha venido participando activamente en los preparativos de esta ceremonia, considerada un momento de gracia y renovación espiritual.

En los días previos han arribado a la ciudad diversas autoridades eclesiásticas para acompañar la ordenación. Entre ellos, monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, obispo del Callao, y monseñor Salvador Piñeiro García-Calderón, arzobispo de Ayacucho. Se prevé además la llegada de otros prelados invitados para la celebración.

Al finalizar la Santa Misa, los fieles podrán trasladarse al coliseo del Colegio Salesiano Don Bosco, en el distrito de Castilla, donde se realizará un encuentro fraterno para saludar y expresar su cercanía al nuevo pastor de la Iglesia en Piura y Tumbes.

TRAYECTORIA. Monseñor Luciano Maza Huamán nació el 4 de junio de 1957 en Castilla, en la jurisdicción de la Arquidiócesis de Piura y Tumbes. Realizó estudios de Filosofía en el Seminario San Luis Gonzaga de Jaén y de Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.

Fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1987 e inició su ministerio en la arquidiócesis piurana, donde ha desempeñado diversas responsabilidades pastorales y formativas, entre ellas vicario parroquial, párroco, formador y director espiritual en el Seminario Arquidiocesano San Juan María Vianney, además de canciller y vicario general.