Exigen que el Ejecutivo observe la ley

Asimismo, exhortaron al Gobierno Regional de Moquegua, municipalidades y demás autoridades locales a respaldar la posición de la población frente al conflicto territorial.

Evalúan nuevas medidas de protesta

Los dirigentes también anunciaron que, de no obtener una respuesta del Ejecutivo, evaluarán nuevas acciones de protesta, entre ellas una movilización hacia Lima, una huelga de hambre y manifestaciones frente al Congreso de la República.

El comité convocó a instituciones públicas y privadas, transportistas, comerciantes, colegios profesionales, estudiantes y ciudadanía en general a sumarse al paro, respetando el orden público y los derechos fundamentales.

¿Por qué protesta Moquegua?

Desde Moquegua, autoridades y organizaciones sostienen que la norma afecta parte de su territorio histórico.

Por su parte, desde el Congreso se indicó que la iniciativa busca precisar las colindancias internas para facilitar la organización territorial y la ejecución de inversiones públicas en zonas donde existen problemas de delimitación.

Persiste la controversia entre Moquegua y Tacna

La aprobación de la ley ha generado un nuevo conflicto entre ambas regiones, que ya motivó bloqueos de carreteras y ahora el inicio de un paro regional indefinido.

Mientras representantes de Moquegua consideran que la norma vulnera sus límites territoriales, autoridades y sectores de Tacna sostienen que se trata únicamente de un proceso de saneamiento interno que no modifica los límites con regiones vecinas.