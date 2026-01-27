El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que ningún funcionario designado por la actual gestión ministerial ha suscrito contratos con empresas de origen chino, en relación con tres proyectos viales estratégicos en Áncash, Pasco–Huánuco y Tacna.

La aclaración se dio tras detallar la situación administrativa, contractual y legal de obras ejecutadas por Provías Nacional, cuyos contratos fueron firmados por mandato judicial.

Contratos firmados por la gestión anterior

Según el MTC, todos los contratos de obra fueron suscritos por el jefe de la Oficina General de Administración (OGA) de Provías Nacional y por su entonces Director Ejecutivo, ambos funcionarios de confianza de la gestión anterior.

Estas designaciones se realizaron en agosto de 2025, mediante resoluciones directorales y ministeriales emitidas durante el periodo previo a la actual administración del sector Transportes.

“El hecho de que los contratos hayan sido firmados responde a decisiones adoptadas antes de la actual gestión. Ningún funcionario hoy en funciones participó en la suscripción de contratos con empresas chinas”, precisó el sector.

Acciones legales y control preventivo

El MTC recordó que los contratos fueron suscritos por mandato judicial, resoluciones que actualmente se encuentran impugnadas por la Procuraduría Pública del ministerio, en defensa de los intereses del Estado.

Asimismo, indicó que los magistrados que emitieron dichas resoluciones han sido puestos en conocimiento de los órganos competentes del Poder Judicial, en respeto al principio de legalidad y a la separación de poderes.

Transparencia y continuidad de obras

Como parte de una política de transparencia activa, el sector solicitó a la Contraloría General de la República el inicio de acciones de control sobre los contratos, en especial el proyecto de la carretera Boca del Río–Tacna.

Además, el Viceministerio de Transportes dispuso que la nueva Dirección Ejecutiva de Provías Nacional adopte medidas correctivas inmediatas para garantizar la continuidad, eficiencia y transparencia en la ejecución de las obras.