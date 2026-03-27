La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó las diferencias entre los tipos de voto que se utilizarán en las Elecciones Generales del Perú 2026, con el objetivo de que los ciudadanos emitan su sufragio correctamente y eviten errores al momento de votar.

La institución indicó que esta distinción es especialmente importante debido a que la cédula electoral contará con cinco columnas independientes, correspondientes a la elección de presidente, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

¿Qué es un voto válido?

La ONPE precisó que un voto se considera válido cuando el elector marca una cruz (+) o aspa (X) dentro del recuadro correspondiente al partido político o fotografía del candidato.

Este tipo de voto también incluye:

Votos cruzados , cuando el elector elige organizaciones políticas distintas en cada columna.

, cuando el elector elige organizaciones políticas distintas en cada columna. Votos preferenciales, cuando se escriben números de candidatos siguiendo las reglas establecidas en cada sección.

Los votos válidos son los que se contabilizan directamente para determinar a los ganadores del proceso electoral.

Lee aquí: Este es el orden de los 38 partidos que aparecerán en la cédula para las Elecciones 2026

¿Cuándo se considera un voto en blanco?

El voto en blanco ocurre cuando el elector deja el recuadro sin marcar o no escribe número alguno en los espacios de voto preferencial.

Este tipo de voto:

No favorece a ningún candidato ni partido político.

Se registra como una expresión de no preferencia.

No invalida otras columnas de la cédula electoral.

¿Qué situaciones generan un voto nulo?

El voto es declarado nulo cuando el elector realiza marcas incorrectas o no permitidas en la cédula.

Entre las causas más comunes se encuentran:

Marcar con checks, círculos o dibujos

Escribir palabras o mensajes

Realizar marcas fuera del recuadro

Hacer más de una marca en una misma columna

La ONPE recomendó marcar únicamente con X o cruz dentro del recuadro para evitar que el voto sea anulado.

Cargos que se elegirán en las Elecciones 2026

En las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos peruanos elegirán a:

Presidente de la República

Dos vicepresidentes

60 senadores

130 diputados

5 representantes del Parlamento Andino

La inclusión de cinco columnas en la cédula responde a la elección simultánea de estas autoridades.

Cinco pasos clave para emitir el voto sin errores

La ONPE brindó recomendaciones prácticas para facilitar el proceso de votación: