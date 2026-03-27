La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó las diferencias entre los tipos de voto que se utilizarán en las Elecciones Generales del Perú 2026, con el objetivo de que los ciudadanos emitan su sufragio correctamente y eviten errores al momento de votar.
La institución indicó que esta distinción es especialmente importante debido a que la cédula electoral contará con cinco columnas independientes, correspondientes a la elección de presidente, senadores, diputados y parlamentarios andinos.
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¿Qué es un voto válido?
La ONPE precisó que un voto se considera válido cuando el elector marca una cruz (+) o aspa (X) dentro del recuadro correspondiente al partido político o fotografía del candidato.
Este tipo de voto también incluye:
- Votos cruzados, cuando el elector elige organizaciones políticas distintas en cada columna.
- Votos preferenciales, cuando se escriben números de candidatos siguiendo las reglas establecidas en cada sección.
Los votos válidos son los que se contabilizan directamente para determinar a los ganadores del proceso electoral.
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¿Cuándo se considera un voto en blanco?
El voto en blanco ocurre cuando el elector deja el recuadro sin marcar o no escribe número alguno en los espacios de voto preferencial.
Este tipo de voto:
- No favorece a ningún candidato ni partido político.
- Se registra como una expresión de no preferencia.
- No invalida otras columnas de la cédula electoral.
¿Qué situaciones generan un voto nulo?
El voto es declarado nulo cuando el elector realiza marcas incorrectas o no permitidas en la cédula.
Entre las causas más comunes se encuentran:
- Marcar con checks, círculos o dibujos
- Escribir palabras o mensajes
- Realizar marcas fuera del recuadro
- Hacer más de una marca en una misma columna
La ONPE recomendó marcar únicamente con X o cruz dentro del recuadro para evitar que el voto sea anulado.
Cargos que se elegirán en las Elecciones 2026
En las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos peruanos elegirán a:
- Presidente de la República
- Dos vicepresidentes
- 60 senadores
- 130 diputados
- 5 representantes del Parlamento Andino
La inclusión de cinco columnas en la cédula responde a la elección simultánea de estas autoridades.
Cinco pasos clave para emitir el voto sin errores
La ONPE brindó recomendaciones prácticas para facilitar el proceso de votación:
- Revisar la cédula: Al recibir la cédula, el elector debe verificar que esté completa y en buen estado antes de ingresar a la cabina.
- Identificar la opción política: Ubicar correctamente el nombre y símbolo del partido o candidato en la columna correspondiente.
- Marcar correctamente: Realizar una cruz (+) o aspa (X) dentro del recuadro usando lapicero azul o negro. Solo se permite una marca por columna.
- Considerar el voto cruzado: El elector puede votar por distintas organizaciones políticas en cada columna. Si no marca una sección, se registra como voto en blanco.
- Doblar y depositar la cédula: La cédula debe doblarse en tres partes y colocarse en el ánfora hasta que ingrese completamente.