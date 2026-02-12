La cantidad de candidatos, la proliferación de propuestas y el ruido informativo dificultan una comparación serena. Foto: Andina.
La cantidad de candidatos, la proliferación de propuestas y el ruido informativo dificultan una comparación serena. Foto: Andina.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este jueves, mediante sorteo público, el orden de las 38 organizaciones políticas que figurarán en la cédula de sufragio para las , programadas para el 12 de abril.

El acto comenzó a las 10:45 a.m. en la sede central del organismo, en el Cercado de Lima, con la presencia de la notaria pública Ruth Alessandra Ramos Rivas, quien dio conformidad al procedimiento.

Participación de funcionarios y personeros

En representación de la ONPE participaron el subgerente de Asesoría Electoral, Roberto Javier de la Torre Seminario; el gerente de Gestión Electoral, José Edilberto Samamé Blas; y el subgerente de Producción Electoral, Juan Antonio Phang Sánchez.

También asistieron personeros de las organizaciones políticas inscritas para el proceso electoral.

Lista completa del orden en la cédula

Este es el orden establecido para la primera vuelta:

  1. Alianza Electoral Venceremos
  2. Partido Patriótico del Perú
  3. Partido Cívico Obras
  4. Frente Popular Agrícola FIA del Perú
  5. Partido Demócrata Verde
  6. Partido del Buen Gobierno
  7. Partido Político Perú Acción
  8. Partido Político PRIN
  9. Progresemos
  10. Partido SíCreo
  11. Partido País para Todos
  12. Partido Frente de la Esperanza 2021
  13. Partido Político Nacional Perú Libre
  14. Partido Ciudadanos por el Perú
  15. Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  16. Juntos por el Perú
  17. Podemos Perú
  18. Partido Democrático Federal
  19. Fe en el Perú
  20. Partido Político Integridad Democrática
  21. Fuerza Popular
  22. Alianza para el Progreso
  23. Partido Político Cooperación Popular
  24. Ahora Nación - AN
  25. Libertad Popular
  26. Un Cambio Diferente
  27. Avanza País - Partido de Integración Social
  28. Perú Moderno
  29. Partido Político Perú Primero
  30. Salvemos al Perú
  31. Partido Democrático Somos Perú
  32. Partido Aprista Peruano
  33. Renovación Popular
  34. Partido Demócrata Unido Perú
  35. Fuerza y Libertad
  36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
  37. Unidad Nacional
  38. Partido Morado

Base legal y siguiente etapa

El procedimiento se realizó conforme a la Ley Orgánica de Elecciones y a la Resolución Jefatural N.º 000007-2026-JN/ONPE.

Con la definición del orden, la ONPE podrá avanzar en la impresión de las cédulas de sufragio para la primera vuelta electoral.

