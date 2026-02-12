La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este jueves, mediante sorteo público, el orden de las 38 organizaciones políticas que figurarán en la cédula de sufragio para las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril.
El acto comenzó a las 10:45 a.m. en la sede central del organismo, en el Cercado de Lima, con la presencia de la notaria pública Ruth Alessandra Ramos Rivas, quien dio conformidad al procedimiento.
Participación de funcionarios y personeros
En representación de la ONPE participaron el subgerente de Asesoría Electoral, Roberto Javier de la Torre Seminario; el gerente de Gestión Electoral, José Edilberto Samamé Blas; y el subgerente de Producción Electoral, Juan Antonio Phang Sánchez.
También asistieron personeros de las organizaciones políticas inscritas para el proceso electoral.
Lista completa del orden en la cédula
Este es el orden establecido para la primera vuelta:
- Alianza Electoral Venceremos
- Partido Patriótico del Perú
- Partido Cívico Obras
- Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Partido Demócrata Verde
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Político Perú Acción
- Partido Político PRIN
- Progresemos
- Partido SíCreo
- Partido País para Todos
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Partido Ciudadanos por el Perú
- Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Juntos por el Perú
- Podemos Perú
- Partido Democrático Federal
- Fe en el Perú
- Partido Político Integridad Democrática
- Fuerza Popular
- Alianza para el Progreso
- Partido Político Cooperación Popular
- Ahora Nación - AN
- Libertad Popular
- Un Cambio Diferente
- Avanza País - Partido de Integración Social
- Perú Moderno
- Partido Político Perú Primero
- Salvemos al Perú
- Partido Democrático Somos Perú
- Partido Aprista Peruano
- Renovación Popular
- Partido Demócrata Unido Perú
- Fuerza y Libertad
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
- Unidad Nacional
- Partido Morado
Base legal y siguiente etapa
El procedimiento se realizó conforme a la Ley Orgánica de Elecciones y a la Resolución Jefatural N.º 000007-2026-JN/ONPE.
Con la definición del orden, la ONPE podrá avanzar en la impresión de las cédulas de sufragio para la primera vuelta electoral.