El congresista y candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunció que su bancada respaldará la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la censura del presidente del Congreso, José Jerí.

“Hemos conversado con nuestros congresistas y hemos quedado en que vengan de todas las provincias y vayan firmando la convocatoria para efecto de que se pueda hacer una sesión extraordinaria”, declaró a RPP.

Luna adelantó que, una vez instalada la sesión y realizado el debate, su bancada votará a favor de la censura.

APP se suma al pedido

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) también confirmó su respaldo a la convocatoria del pleno extraordinario.

El vocero Eduardo Salhuana detalló que 16 de los 17 parlamentarios de APP firmarán el pedido promovido por el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre.

La única parlamentaria que no suscribirá el documento es Nelcy Heidinger, quien consideró inoportuno debatir la destitución en el actual contexto político.

Oposición sumaría 78 firmas

Con el respaldo de Podemos Perú y APP, la oposición alcanzaría las 78 firmas requeridas para convocar a una sesión plenaria de emergencia.

Entre las bancadas que ya suscribieron el pedido figuran:

Honor y Democracia

Bancada Socialista

Bloque Democrático Popular

Perú Libre

Avanza País

Juntos por el Perú

Acción Popular

Renovación Popular

Seis congresistas no agrupados

Procedimiento parlamentario

Una vez reunidas las 78 firmas, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, deberá convocar a la Junta de Portavoces para fijar la fecha del pleno extraordinario.

La moción de censura contra José Jerí surge tras cuestionamientos por reuniones extraoficiales con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, indicó que corresponde escuchar los descargos del titular del Parlamento antes de adoptar una decisión final.



