El jefe de Estado, José Jerí, recibió en Palacio de Gobierno al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James Callao, junto a directivos del gremio, donde reafirmó la voluntad del Poder Ejecutivo de promover un entorno que favorezca la competitividad y el desarrollo industrial a nivel nacional.

Durante el encuentro, el mandatario recordó que, en su etapa como parlamentario, impulsó iniciativas legislativas orientadas a mejorar las inversiones en el país.

“Lo que se viene ahora para completar el ecosistema es la Ley de Industrias, para que esté completo y poder despegar a un nuevo nivel, ya lo habíamos conversado con los ministros y tenemos que atar cabos para poner en la mesa este último cuerpo legal”, expresó Jerí.

El presidente enfatizó que su gestión se enfocará en renovar el marco legal vinculado al sector industrial y en fortalecer la capacidad productiva del país.

Cabe mencionar que en la reunión participaron el canciller Hugo de Zela, el ministro de la Producción, César Quispe, entre otras autoridades.

Previamente, el presidente también sostuvo una reunión con la congresista María Zeta Cruz y alcaldes distritales de Huánuco y Piura para abordar el impulso de proyectos de inversión pública.