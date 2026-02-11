El Vaticano confirmó que Su Santidad el Papa León XIV concedió audiencia al presidente de la República, José Jerí, el próximo 11 de mayo.

El encuentro se desarrollará en el Palacio Apostólico y forma parte de la agenda diplomática entre el Estado peruano y la Santa Sede.

#NoticiasTorreTagle | El Vaticano confirmó que Su Santidad el Papa León XIV concedió audiencia al presidente de la república José Jerí, para el 11 de mayo próximo. La ocasión serviría para que el jefe de Estado transmita, personalmente, la invitación y le comparta el fervor con… pic.twitter.com/5XbnUfFaIv — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 11, 2026

Invitación oficial al Perú

Según información oficial, la reunión permitirá que el jefe de Estado transmita personalmente la invitación para que el Sumo Pontífice visite el Perú.

Asimismo, el mandatario compartirá el fervor y la expectativa con la que el pueblo peruano espera una eventual visita papal.

Contexto diplomático

Las audiencias entre el Papa y jefes de Estado forman parte de los mecanismos habituales de diálogo entre la Santa Sede y los países con los que mantiene relaciones diplomáticas.

El Perú y el Vaticano sostienen vínculos históricos y cooperación en diversos ámbitos, especialmente en materia social, educativa y cultural.