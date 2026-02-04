La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) informó este miércoles 4 de febrero que la visita del papa León XIV al Perú está al 80% confirmada y que se realizaría entre el mes de noviembre y la primera semana de diciembre de este año, aunque aún resta cerrar algunos aspectos de la agenda oficial.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en vivo, encabezada por el presidente de la CEP, Carlos García Camader, quien precisó que las conversaciones con la Santa Sede se encuentran avanzadas, pero que la fecha definitiva será confirmada una vez concluidos los protocolos correspondientes.

Fecha tentativa de la visita papal

Según lo informado por la CEP, el viaje del papa León XIV se encuentra en una etapa avanzada de coordinación, con una alta probabilidad de concretarse hacia el cierre del año.

“Se puede decir que la visita está en un 80% confirmada y que se proyecta entre noviembre y la primera semana de diciembre”, presidente de la CEP.

Contexto del anuncio

La información se dio a conocer luego de la reciente visita ad limina de los obispos peruanos al Vaticano, encuentro en el que se abordaron temas pastorales, sociales y la situación de la Iglesia en el Perú, además de la posibilidad del viaje del pontífice.

La CEP también informó que, en los próximos días, se seguirá comunicando cualquier avance oficial respecto a la agenda, ciudades a visitar y actividades que cumpliría el santo padre en el país.

Expectativa por el vínculo del papa con el Perú

La eventual llegada del papa Robert Francis Prevost genera gran expectativa debido a su estrecha relación con el Perú, país donde vivió y ejerció su labor pastoral durante más de dos décadas.

El pontífice llegó al país en 1985 como misionero agustino, desarrollando una intensa labor en el norte, especialmente en Chulucanas y Chiclayo, donde es recordado por su cercanía con la población y su trabajo con comunidades vulnerables.

De concretarse, su visita marcará un hito histórico para la Iglesia Católica y el país, tanto por su dimensión pastoral como por el fuerte vínculo personal del pontífice con el Perú.