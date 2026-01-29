Los obispos del Perú recibieron una visita sorpresiva del papa León XIV durante el almuerzo fraterno que realizan en el marco de la Visita Ad Limina Apostolorum, que se desarrolla en el Vaticano del 26 al 31 de enero, informó la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

La presencia inesperada del sumo pontífice fue destacada por los obispos peruanos como un gesto de cercanía, comunión y acompañamiento pastoral, en un encuentro desarrollado en un ambiente sencillo y fraterno.

Esta reunión se produjo dos días después de la misa celebrada el 27 de enero en la basílica de San Pedro, en la que participaron los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del país como signo de unidad con la Iglesia universal.

Durante la homilía, el presidente de la CEP, monseñor Carlos García Camader, obispo de Lurín, resaltó que la visita a Roma reafirma la comunión con el Sucesor de Pedro y fortalece el sentido del ministerio pastoral.

García Camader destacó además la tradición de comunión de la Iglesia peruana con la sede apostólica y evocó la figura de Santo Toribio de Mogrovejo como ejemplo de obispo cercano y comprometido con su pueblo.

Subrayó que la Visita Ad Limina es un tiempo de gracia para renovar la entrega al servicio del Señor y señaló que los obispos retornarán al Perú fortalecidos en la fe, renovados en su ardor misionero y con un compromiso firme de servicio, especialmente hacia los más pobres.

