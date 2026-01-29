El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, informó que el aumento en la tarifa del servicio de agua potable, previsto inicialmente para febrero, ha sido postergado hasta finales de junio.

En declaraciones a Canal N, precisó que el ajuste se aplicará de manera gradual y trimestral, con un incremento promedio estimado de entre 7 y 7.70 soles para los usuarios residenciale s.

Precisó que la medida será oficializada mediante un nuevo decreto supremo en coordinación con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El titular del sector explicó que la postergación busca dar mayor previsibilidad a las familias y asegurar una aplicación progresiva del reajuste tarifario, en el marco de las evaluaciones técnicas correspondientes.

Wilder Sifuentes remarcó que el proceso se realizará bajo criterios de sostenibilidad del servicio y protección del usuario, sin afectar de manera abrupta la economía de los hogares.

Sencico

En otro anuncio, el ministro Sifuentes indicó que el próximo 14 de febrero se llevará a cabo el examen de admisión al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), con 1.914 vacantes disponibles a nivel nacional.

Señaló que se espera la participación de alrededor de 3.000 postulantes y destacó que los talleres de formación técnica son gratuitos y están orientados a promover la inserción laboral en el sector construcción.