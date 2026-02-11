El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, se pronunció sobre el funcionamiento de la franja electoral y expresó reparos sobre la forma en que se administran los recursos públicos destinados a este mecanismo.
Si bien señaló que la franja permite que todas las agrupaciones accedan a espacios de difusión, advirtió que existen prácticas que generan cuestionamientos sobre su manejo.
Álvarez sostuvo que el problema no se encuentra en la norma que regula la franja electoral, sino en las personas que la administran, cuyas acciones, según indicó, proyectan dudas sobre la correcta utilización de los fondos. En ese sentido, afirmó que esta situación deriva en un uso oneroso de recursos que provienen de los contribuyentes.
El candidato propuso evaluar el retorno al esquema aplicado en 2016, cuando la franja electoral se ejecutaba mediante licitaciones con los medios de comunicación.
Según explicó Álvarez, bajo ese modelo los propios medios administraban los recursos sin direccionamientos vinculados a intereses particulares, y recordó que el dinero asignado no pertenece a partidos ni a candidatos, sino al Estado.
